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Авраам Руссо угодил в американскую клинику

Авраам Руссо угодил в американскую клинику
Певца Авраама Руссо ждет операция в зарубежной клинике. В середине нулевых на артиста было совершено покушение, в результате чего у Авраама Руссо остались серьезные проблемы со здоровьем. И лишь теперь артист наконец-то решился на хирургическое вмешательство. Сейчас Руссо находится в одной из клиник США в ожидании операции. Артист настроен позитивно и нисколько не сомневается в том, что хирургическое вмешательство пройдет успешно. «Сказалась давняя травма, полученная в результате покушения на Авраама в 2006-м году. Суть проблемы в том, что тогда во время операции была пережата глубокая вена ноги, во избежание серьезных кровопотерь и смерти. Но это, в свою очередь, нарушало циркуляцию крови в организме Авраама в течение последующих 15 лет. Сейчас запланированная госпитализация обусловлена необходимостью заново открыть вену, чтобы восстановить нормальную циркуляцию», — поделилась представитель и подруга исполнителя — Анна Либерман.
Авраам Руссо Авраам лег бы под нод хирурга раньше, но загруженный рабочий график не позволял ему это сделать — Руссо просо не хотел оставлять поклонников без своих выступлений. «С самого прилета в Москву в начале прошлого года график Авраама был расписан поминутно. У него начались съемки в телепрограммах, концерты, выступления на ведущих федеральных каналах страны. Да и его участие в нашумевшем уже конкурсе-интриге на НТВ «Суперстар. Возвращение!» тоже потребовало немало времени и сил. Поэтому раньше решиться на процедуру у Авраама не было возможности», — отметила Анна в интервью «Собеседнику».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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