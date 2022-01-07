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Автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг критикуют за антисемитизм в киносаге

Автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг критикуют за антисемитизм в киносаге
После выхода новой части о "Гарри Поттере" (спецсюжета, где собрались все актеры), о киновселенной заговорили снова. А ее автор - Джоан Роулинг - снова подверглась критике. Например, гоблинов из банка «Гринготтс» сравнивают с карикатурами на евреев.

Во вселенной «Гарри Поттера» гоблины были невысокими (не больше 122 сантиметров) существами с бледной кожей, длинными пальцами на руках и ногах и большими головами, острыми носами и ушами.

Они управляют банками, чаще всего жадные, хитрые и расчетливые.

Пол в банке украшает звезда Давида. Но на самом деле это просто пол в представительстве Австралии в Лондоне, где прошли съемки.

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По материалам: Sivator

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