Автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг критикуют за антисемитизм в киносаге

После выхода новой части о "Гарри Поттере" (спецсюжета, где собрались все актеры), о киновселенной заговорили снова. А ее автор - Джоан Роулинг - снова подверглась критике. Например, гоблинов из банка «Гринготтс» сравнивают с карикатурами на евреев.Во вселенной «Гарри Поттера» гоблины были невысокими (не больше 122 сантиметров) существами с бледной кожей, длинными пальцами на руках и ногах и большими головами, острыми носами и ушами.Они управляют банками, чаще всего жадные, хитрые и расчетливые.Пол в банке украшает звезда Давида. Но на самом деле это просто пол в представительстве Австралии в Лондоне, где прошли съемки.