Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Bioware: про итоги года, Dragon Age 4, новый Mass Effect и успехи Mass Effect Legendary Edition

Bioware: про итоги года, Dragon Age 4, новый Mass Effect и успехи Mass Effect Legendary Edition


Студия Bioware, которая сейчас работает над новой частью Mass Effect и Dragon Age 4, подвела итоги года. Генеральный менеджер Bioware Гэри Маккей, который примерно год назад получил эту должность, опубликовал в официальном блоге студии открытое письмо, в котором рассказал об успехах студии за год и планах на будущее.



Bioware в 2021 году продолжала испытывать проблемы из-за необходимости работать в условиях пандемии.



Два сотрудника Bioware в 2021 году отпраздновали 25 лет работы в студии. Как отмечает Маккей «вся студия праздновала вместе с ними».



Разработчики довольны успешным релизом Mass Effect Legendary Edition, которая стала «одной из игр с самым высоким рейтингом для консолей». Напомним, что игру вчера добавили в Game Pass Ultimate.



Студия продолжает упорно работать над следующими частями Dragon Age и Mass Effect. Маккей отмечает «невероятную работу обеих команд».



Поклонникам Mass Effect Маккей рекомендует «взглянуть на плакат, который мы выпустили в День N7». По его словам, если присмотреться, то можно обнаружить несколько скрытых вещей — «как минимум, пять сюрпризов, каждый из которых указывает на удивительное будущее вселенной Mass Effect».



Что касается Dragon Age, у Bioware есть «группа опытных талантливых разработчиков», которые работают над следующей версией франшизы. Гэри Маккей отмечает, что команда сосредоточена на одиночной игре, основанной на важном выборе.

Генеральный менеджер Bioware отмечает, что с момента работы во главе Bioware он говорил о цели восстановить репутацию студии, и она остается приоритетной.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

В Испании домашних животных приравняли к детям
В Испании домашних животных приравняли к детям
Отец Дани Милохина высказался о его завистниках
Отец Дани Милохина высказался о его завистниках
Саша Савельева спасла сыну жизнь
Саша Савельева спасла сыну жизнь
Внутренние демоны, от которых нужно избавиться в 2022 году
Внутренние демоны, от которых нужно избавиться в 2022 году
Леонардо ДиКаприо отдыхает на Сен-Барте с Камилой Морроне и лучшим другом
Леонардо ДиКаприо отдыхает на Сен-Барте с Камилой Морроне и лучшим
Появился список достижений Nobody Saves the World на Xbox
Появился список достижений Nobody Saves the World на Xbox
Bioware: про итоги года, Dragon Age 4, новый Mass Effect и успехи Mass Effect Legendary Edition
Bioware: про итоги года, Dragon Age 4, новый Mass Effect и успехи
Эта собака гарантировано поднимет вам настроение в самый холодный зимний день
Эта собака гарантировано поднимет вам настроение в самый холодный
Супруг 15 лет каждую ночь копал тоннель в тайне от жены, спустя года его поймали за работай и выяснили куда ведет тоннель
Супруг 15 лет каждую ночь копал тоннель в тайне от жены, спустя года
СМИ: российская подлодка врезалась в разыскивающий ее британский фрегат
СМИ: российская подлодка врезалась в разыскивающий ее британский
Автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг критикуют за антисемитизм в киносаге
Автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг критикуют за
СМИ сообщили о планах GameStop запустить NFT-маркетплейс
СМИ сообщили о планах GameStop запустить NFT-маркетплейс

Топ на сегодня

Кардашьян отправилась в романтическое путешествие с комиком, который моложе ее на 13 лет
Кардашьян отправилась в романтическое путешествие с комиком, который
Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
10 самых эффективных упражнений, которые помогают звездам оставаться в форме
10 самых эффективных упражнений, которые помогают звездам оставаться
Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox
Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox
Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11 января
Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11

Еще по теме

Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass
Mass Effect: Legendary Edition все ближе к релизу в Game Pass и EA Play
Новая часть Mass Effect создается на движке Unreal Engine
Опубликован первый тизер-постер новой части Mass Effect