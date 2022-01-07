Bioware: про итоги года, Dragon Age 4, новый Mass Effect и успехи Mass Effect Legendary Edition





Студия Bioware, которая сейчас работает над новой частью Mass Effect и Dragon Age 4, подвела итоги года. Генеральный менеджер Bioware Гэри Маккей, который примерно год назад получил эту должность, опубликовал в официальном блоге студии открытое письмо, в котором рассказал об успехах студии за год и планах на будущее.

Bioware в 2021 году продолжала испытывать проблемы из-за необходимости работать в условиях пандемии.Два сотрудника Bioware в 2021 году отпраздновали 25 лет работы в студии. Как отмечает Маккей «вся студия праздновала вместе с ними».Разработчики довольны успешным релизом Mass Effect Legendary Edition, которая стала «одной из игр с самым высоким рейтингом для консолей». Напомним, что игру вчера добавили в Game Pass Ultimate.Студия продолжает упорно работать над следующими частями Dragon Age и Mass Effect. Маккей отмечает «невероятную работу обеих команд».Поклонникам Mass Effect Маккей рекомендует «взглянуть на плакат, который мы выпустили в День N7». По его словам, если присмотреться, то можно обнаружить несколько скрытых вещей — «как минимум, пять сюрпризов, каждый из которых указывает на удивительное будущее вселенной Mass Effect».Что касается Dragon Age, у Bioware есть «группа опытных талантливых разработчиков», которые работают над следующей версией франшизы. Гэри Маккей отмечает, что команда сосредоточена на одиночной игре, основанной на важном выборе.

Генеральный менеджер Bioware отмечает, что с момента работы во главе Bioware он говорил о цели восстановить репутацию студии, и она остается приоритетной.