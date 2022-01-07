Больше игр Warner Bros Games появится в Game Pass, игроки нашли намек





Компания Microsoft сотрудничает в рамках подписки Xbox Game Pass с некоторыми издательствами максимально плотно. Настолько плотно, что все их игры появляются в Game Pass в день релиза. К примеру, такое сотрудничество сейчас есть между Xbox и Humble Games.

Ходят слухи, что все больше игр издательства Warner Bros Games будет появляться в Game Pass, может даже на релизе. Они появились из учетной записи Warner Bros Games в Twitter. Подразделение Xbox опубликовало пост, в котором показало, что такое «видеоигры». Потом им ответил Twitter-аккаунт Xbox Game Pass и многие другие аккаунты (в том числе издательств, студий и компаний). В ответе игроки обратили внимание на Warner Bros Games, которая ответила не подразделению Xbox, как все остальные, а аккаунту Xbox Game Pass, опубликовав два смайла.

🎮🎧 — Warner Bros. Games (@wbgames) January 5, 2022



Навряд ли это можно считать даже за слухи, но многие пользователи Twitter предполагают, что таким образом был подан сигнал, что больше игр Warner Bros Games будет появляться в Game Pass, возможно, даже на релизе.

Напомним, что недавно Game Pass пополнило сразу несколько игр Warner Bros Games. В частности, в подписку добавлена была в декабре игра Mortal Kombat 11, а до этого на релизе добавили игру Back 4 Blood. В целом, многие игры Warner Bros Games появляются в Game Pass.

Сейчас у Warner Bros Games в разработке находится сразу несколько ожидаемых проектов: Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.