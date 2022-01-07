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Больше игр Warner Bros Games появится в Game Pass, игроки нашли намек

Больше игр Warner Bros Games появится в Game Pass, игроки нашли намек


Компания Microsoft сотрудничает в рамках подписки Xbox Game Pass с некоторыми издательствами максимально плотно. Настолько плотно, что все их игры появляются в Game Pass в день релиза. К примеру, такое сотрудничество сейчас есть между Xbox и Humble Games.

Ходят слухи, что все больше игр издательства Warner Bros Games будет появляться в Game Pass, может даже на релизе. Они появились из учетной записи Warner Bros Games в Twitter. Подразделение Xbox опубликовало пост, в котором показало, что такое «видеоигры». Потом им ответил Twitter-аккаунт Xbox Game Pass и многие другие аккаунты (в том числе издательств, студий и компаний). В ответе игроки обратили внимание на Warner Bros Games, которая ответила не подразделению Xbox, как все остальные, а аккаунту Xbox Game Pass, опубликовав два смайла.


Навряд ли это можно считать даже за слухи, но многие пользователи Twitter предполагают, что таким образом был подан сигнал, что больше игр Warner Bros Games будет появляться в Game Pass, возможно, даже на релизе.

Напомним, что недавно Game Pass пополнило сразу несколько игр Warner Bros Games. В частности, в подписку добавлена была в декабре игра Mortal Kombat 11, а до этого на релизе добавили игру Back 4 Blood. В целом, многие игры Warner Bros Games появляются в Game Pass.

Сейчас у Warner Bros Games в разработке находится сразу несколько ожидаемых проектов: Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

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По материалам: newxboxone

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