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Цена токена АТОМ приблизилась к историческому максимуму

Цена токена АТОМ приблизилась к историческому максимуму


В пятницу, 7 января, цена токена АТОМ проекта Cosmos в моменте превысила отметку в $44 — за последние сутки монета подорожала на 20,4% (CoinGecko). Вопреки рынку заметный рост также показали ключевые токены экосистемы.


Котировки АТОМ вплотную подобрались к историческому максимуму. На момент написания цена скорректировалась в район $43,2.


Часовой график АТОМ/USD биржи Coinbase. Данные: TradingView.

За последние 24 часа цена нативного токена DeFi-платформы Osmosis (OSMO) выросла на 16%. Ранее объем ликвидности в экосистеме достиг $1 млрд. Этому, по всей вероятности, способствовала интеграция Osmosis с кроссчейн-мостом Terra Bridge и высокие показатели доходности пулов.


На момент написания Osmosis занимает 12 место по TVL в рейтинге DeFi Llama.


Данные: DeFi Llama.

Токен проекта Secret (SCRT) продемонстрировал рост на 16,6% (до $6,7) за сутки, платформы Akash Network (AKT) — на 18,6%. Высокие показатели у Starname (IOV) и Sentinel (DVPN) — 38,4% и 29,5% соответственно.


https://forklog.com/chto-takoe-cosmos/

Ранее биткоин обновил локальный минимум на отметке $42 500, потянув за собой остальной рынок. 6 января в красной зоне находились все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации.


Обвал произошел после заявления ФРС о готовности повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки и быстрее, чем ожидалось. Параллельно с этим произошло снижение хешрейта сети первой криптовалюты из-за интернет-шатдауна в Казахстане.


Председатель Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана Алан Дорджиев в разговоре с ForkLog подтвердил, что «майнинг-фермы отключены на время блокировки интернета по всей стране». Несмотря на это, котирующаяся на NYSE майнинговая компания BIT Mining Limited назвала маловероятным сценарий эвакуации оборудования из Казахстана в Северную Америку.




Напомним, в октябре 2021 года команда Cosmos анонсировала экспериментальный блокчейн Sagan, предназначенный для тестирования новых протоколов перед их запуском в основной сети.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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