Что будет происходить в Крыму в 2022 году
00:00 Автор: Александр Мащенко
Первым достижением Республики Крым в наступающем 2022 году станет выработка коллективного иммунитета от коронавируса на уровне 80 процентов. Как сообщили в минздраве региона, для этого прививку должно сделать 1,212 миллиона крымчан. При этом по состоянию на 20 декабря полную вакцинацию прошло 942 548 человек, а вакцинацию первым компонентом — 1 021 185. Пока коллективный иммунитет республики составляет 64,5 процента — не хватает около 270 тысяч вакцинированных и 15,5 процента иммунитета. В соседнем более компактном Севастополе ситуация лучше. Там полную вакцинацию прошло 313 942 человека, вакцинацию первым компонентом — 333 358, а коллективный иммунитет оценивается в рекордные для Российской Федерации 88,7 процента.
В Балаклаве начнут строительство яхтенного центра
От того, удастся ли обуздать коронавирус, зависит многое — безопасность и качество жизни, уровень социальной напряжённости, темпы развития экономики, включая ключевую для полуострова курортную отрасль.
В уходящем году Крым принял более девяти миллионов туристов, установив абсолютный рекорд постсоветского периода. Превзойти его будет непросто, но шансы есть. Напомним, президент Владимир Путин поставил задачу к 2025 году принимать на полуострове десять миллионов отдыхающих, и это как раз тот случай, когда у Крыма есть возможность добиться нужного результата досрочно. Только на ближайшие новогодние праздники в регионе, по оценкам экспертов, ожидается около 300 тысяч туристов.
Напрямую с развитием туристической сферы связано начинающееся в следующем году строительство марины в Балаклаве. Проект создания центра яхтенного туризма мирового класса определён как приоритетный для Севастополя. Марина будет рассчитана на 600 судов, для её создания планируют провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, инженерную подготовку территории, реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения. Начнут работы с реконструкции набережной, которую осуществит та же компания, которая уже построила самый известный объект нового Крыма — мост через Керченский пролив. Стоимость строительства яхтенного центра в Балаклаве примерно 9,4 миллиарда рублей. По информации правительства Севастополя, все работы по созданию марины должны занять около четырёх лет.
Марина в Балаклаве — флагманский проект развития яхтенного туризма в Крыму. Всего в ближайшие годы на полуострове планируют построить семь современных марин — в Керчи, Феодосии, Коктебеле, Судаке, Ялте, Балаклаве и Евпатории.
На западное побережье придут крупные инвесторы
В Республике Крым в следующем году начнётся комплексное освоение территории у озера Мойнаки в Евпатории. Крупнейший инвестиционный проект на 35 миллиардов рублей рассчитан на 6-9 лет и предусматривает строительство туристических и жилищно-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой и обустроенной набережной вокруг озера. Построят более 400 тысяч квадратных метров гостиниц, апартаментов и другого жилья. При этом инвестор берётся построить также школу и два детских сада общей вместимостью 400 человек.
Ещё один большой анонсируемый проект на западном берегу Крыма — круглогодичный курортный семейный комплекс в городском округе Саки на две тысячи номеров. Инвестиции в него составят 14 миллиардов рублей, срок реализации — 2027 год. Прогнозируемый турпоток — более 150 тысяч человек в год. Всего в ближайших планах — увеличение номерного фонда в Республике Крым на 20 тысяч номеров.
В Севастополе достроят «Тавриду»
Продолжится модернизация дорожной инфраструктуры полуострова, в частности строительство восьмого, севастопольского, этапа федеральной трассы «Таврида». На данный момент там выполнено около 50 процентов работ. Проект предусматривает реконструкцию дороги Севастополь — Инкерман, путепроводов, моста и возведение развязок, в том числе на месте нынешнего Ялтинского кольца на въезде в Севастополь. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, однако работы идут с опережением графика и, по оценке зампреда Правительства Марата Хуснуллина, есть вероятность, что строительство завершится досрочно.
В Крыму начнётся строительство юго-восточного обхода Симферополя, который позволит направить поток транспорта с трассы «Таврида» через Ангарский перевал сразу на Алушту и Ялту. Трасса пройдёт через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района вдоль Аянского водохранилища. Ввод в строй объекта запланирован на 2024 год.
Продолжится и строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный, её тоже должны сдать в 2024 году. Планируются работы по реконструкции дороги от границы с Украиной до Симферополя и дальше до Алушты и Ялты, а также дороги Льговское — Грушевка — Судак, капитальный ремонт дороги Алушта — Судак — Феодосия и ремонт дороги Бахчисарай — Ялта.
В Симферополе наконец откроется соборная мечеть
Должна наконец возобновиться сорванная реконструкция набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории — она должна была войти в строй ещё в 2019 году, однако уверенности, что её смогут завершить даже в 2022-м, нет. В отношении предыдущего подрядчика возбуждено уголовное дело, проект опять подорожал, и точного срока возобновления работ власти пока назвать не могут.
Не менее, если не более проблемный объект — Крымский государственный центр детского театрального искусства в Симферополе. Его также планировали открыть в 2019 году, но не откроют и в 2022-м. Недостроенная громада стоит буквально в нескольких метрах от здания Государственного совета республики, а бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская сидит под стражей по подозрению в получении взятки 25 миллионов рублей за содействие подрядчику этого объекта.
Зато Соборную мечеть в Симферополе, сроки сдачи которой также неоднократно переносились, наконец-то наверняка достроят. Ожидается, что это произойдёт к 21 апреля — к годовщине реабилитации крымско-татарского народа.
До Феодосии и Судака дотянут новый водопровод
В уходящем году во многом удалось решить проблему обеспечения Крыма водой. Этому помог ввод в строй нескольких крупных водозаборов — Бештерек-Зуйского, Бельбекского, Нежинского, Просторненского и НовоГригорьевского. К тому же на помощь крымчанам пришла и небесная канцелярия — над полуостровом пролилось рекордное количество дождей. Тем не менее продолжается реализация масштабного плана по обеспечению бесперебойного водоснабжения региона в любых условиях. Его важнейший объект — 154-километровый водовод от села Октябрьское Нижнегорского района до Феодосии, Судака и Керчи. По нему крупнейшие города восточного Крыма будут получать воду из Просторненского, Новогригорьевского и Нежинского водозаборов. Сейчас объект построен примерно наполовину. Ожидается, что до Феодосии и Судака строители «дотянутся» уже в следующем году, а до Керчи — в 2023-м.
Водная блокада Крыма провалилась, как и все другие — энергетическая, транспортная, продовольственная. Однако, вне всяких сомнений, в следующем году мы снова станем свидетелями провокаций против полуострова как со стороны Киева, так и со стороны его западных кураторов. Натовские корабли и самолёты продолжат прощупывать российскую границу, Украина будет и дальше на словах строить так называемую Крымскую платформу по возвращению региона, а Генеральная Ассамблея ООН принимать очередные ритуальные резолюции о нарушениях прав человека, однако всё это не помешает России строить новый современный Крым.
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