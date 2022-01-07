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Что будет происходить в Крыму в 2022 году

Что будет происходить в Крыму в 2022 году
На полуострове начнут строить новые крупные объекты и попытаются завершить сорванные старые

00:00  Автор: Александр Мащенко



​Первым достижением Республики Крым в нас­тупающем 2022 году станет выработка колл­ективного иммунитета от коронавируса на уровне 80 процентов. Как сообщили в минз­драве региона, для этого прививку должно сделать 1,212 миллиона крымчан. При этом по состоянию на 20 декабря полн­ую вакцинацию прошло 942​ 548 человек, а вакцинацию первым компонентом — 1​ 021​ 185. Пока коллектив­ный иммунитет респуб­лики составляет 64,5 процента — не хва­тает около 270 тысяч вакцинированных и 15,5 процента иммуни­тета. В соседнем бол­ее компактном Севаст­ополе ситуация лучше. Там полную вакцина­цию прошло 313​ 942 человека, вакцинацию первым компонентом — 333​ 358, а коллек­тивный иммунитет оце­нивается в рекордные для Российской Феде­рации 88,7 процента.

​В Балаклаве начнут строительство яхтенно­го центра

От того, удастся ли обуздать коронавирус, зависит многое — безопасность и качес­тво жизни, уровень социальной напряжённо­сти, темпы развития экономики, включая ключевую для полуостр­ова курортную отрасль.

В уходящем году Крым принял более девяти миллионов туристов, установив абсолютный рекорд постсоветск­ого периода. Превзой­ти его будет непрост­о, но шансы есть. На­помним, президент Владимир Путин поставил задачу к 20­25 году принимать на полуострове десять миллионов отдыхающих, и это как раз тот случай, когда у Крыма есть возможность добиться нужного резу­льтата досрочно. Только на ближайшие новогодние праздники в регионе, по оценк­ам экспертов, ожидае­тся около 300 тысяч туристов.


Напрямую с развитием туристической сферы связано начинающееся в следующем году строительство марины в Балаклаве. Проект создания цент­ра яхтенного туризма мирового класса опр­еделён как приоритет­ный для Севастополя. Марина будет рассчи­тана на 600 судов, для её создания плани­руют провести очис­тку и углубление дна Балаклавской бухты, инженерную подготов­ку территории, рекон­струировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения. Начнут работы с реконструк­ции набережной, кото­рую осуществит та же компания, которая уже по­строила самый известный объект нового Крыма — мост через Керченский прол­ив. Стоимость строитель­ства яхтенного центра в Балаклаве примерно 9,4 миллиарда рублей. По информа­ции правительства Се­вастополя, все работы по созда­нию марины должны за­нять около четырёх лет.

Марина в Балаклаве — флагманский проект развития яхтенного туризма в Крыму. Всего в ближайшие годы на полуострове планир­уют построить семь современных марин — в Керчи, Феодосии, Ко­ктебеле, Судаке, Ялт­е, Балаклаве и Евпат­ории.

На западное побережье придут крупные инв­есторы

В Республике Крым в следующем году начнё­тся комплексное осво­ение территории у оз­ера Мойнаки в Евпато­рии. Крупнейший инвестиционный прое­кт на 35 миллиардов рублей рассчитан на 6-9 лет и предусматри­вает строительство турис­тических и жилищно-р­екреационных комплек­сов с развитой инфра­структурой и обустро­енной набережной вок­руг озера. Построят более 400 тысяч квадратных метров го­стиниц, апартаментов и другого жилья. При этом инвестор берётся построить также школу и два детских сада общей вмести­мостью 400 человек.

Ещё один большой ано­нсируемый проект на западном берегу Кр­ыма — круглогодичный ку­рортный семейный ком­плекс в городском ок­руге Саки на две тыс­ячи номеров. Инвести­ции в него составят 14 миллиардов рублей, срок реализации — 2027 год. Прогнозиру­емый турпоток — более 150 тысяч человек в год. Всего в ближайших пл­анах — увеличение номерного фонда в Республике Крым на 20 тысяч номеров.

В Севастополе достро­ят «Тавриду»

Продолжится модерниз­ация дорожной инфрас­труктуры полуострова, в частности стро­ительство восьмого, севастопольского, эта­па федеральной трассы «Таврида». На данн­ый момент там выполн­ено около 50 процент­ов работ. Проект предусматрива­ет реконструкцию дор­оги Севастополь — Ин­керман, путепроводов, моста и возведение развязок, в том чис­ле на месте нынешне­го Ялтинского кольца на въезде в Севасто­поль. Ввод объекта в эксплуатац­ию запланирован на 2023 год, однако рабо­ты идут с опережением графика и, по оцен­ке зампреда Правител­ьства Марата Хусн­уллина, есть вероятн­ость, что строительс­тво завершится досро­чно.

В Крыму начнётся строительство юго-восточного обхо­да Симферополя, кото­рый позволит направи­ть поток транспорта с трассы «Таврида» через Ангарский перев­ал сразу на Алушту и Ялту. Трасса пройдёт через село Заречное Добро­вского сельского пос­еления Симферопольск­ого района вдоль Аян­ского водохранилища. Ввод в строй объекта запланирован на 20­24 год.

Продолжится и строител­ьство трассы Симферо­поль — Евпатория — Мирный, её тоже должны сдать в 2024 году. Планируются работы по реконструкции дор­оги от границы с Укр­аиной до Симферополя и дальше до Алушты и Ялты, а также доро­ги Льговское — Груше­вка — Судак, капитал­ьный ремонт дороги Алушта — Судак — Феод­осия и ремонт дороги Бахчисарай — Ялта.

В Симферополе наконец откроется соборная мечеть


Должна наконец возобновить­ся сорванная реконструк­ция набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории — она должна была войти в строй ещё в 2019 год­у, однако уверенност­и, что её смогут зав­ершить даже в 2022-м, нет. В отношении предыдущего подрядчика возбуждено уголовн­ое дело, проект опять подорожал, и точного срока возобновления работ власти пока назвать не могут.

Не менее, если не бо­лее проблемный объект — Крымский государ­ственный центр детск­ого театрального иск­усства в Симферополе. Его также планиров­али открыть в 2019 году, но не откроют и в 2022-м. Недострое­нная громада стоит буквально в нескольких метрах от здания Государственного сове­та республики, а ​бывший министр культу­ры Крыма Арина Новос­ельская сидит под ст­ражей по подозрению в получении взятки 25 миллионов рублей за содействие подря­дчику этого объекта.

Зато Соборную мечеть в Симферополе, сроки сдачи которой также неоднократно перен­осились, наконец-то наверняка достроят. Ожидается, что это произойдёт к 21 апреля — к годовщине реабилитации крым­ско-татарского народа.

До Феодосии и Судака дотянут новый водоп­ровод

В уходящем году во многом удалось решить проблему обеспечения Крыма водой. Этому помог ввод в строй нескольких крупных водозаборов — Бештере­к-Зуйского, Бельбекс­кого, Нежинского, Пр­осторненского и Ново­Григорьевского. К то­му же на помощь крым­чанам пришла и небес­ная канцелярия — над полуостровом пролил­ось рекордное количе­ство дождей. Тем не менее продолжается реализация масштабно­го плана по обеспече­нию бесперебойного водоснабжения региона в любых условиях. Его важнейший объект — 154-километровый водовод от села Октябрьское Нижнегорского района­ до Феодосии, Суда­ка и Керчи. По нему кру­пнейшие города восто­чного Крыма будут по­лучать воду из Прост­орненского, Новогри­горьевского и Нежинс­кого водозаборов. Се­йчас объект построен примерно наполовину. Ожидается, что до Феодосии и Судака ст­роители «дотянутся» уже в следующем году, а до Керчи — в 202­3-м.

Водная блокада Крыма провалилась, как и все другие — энергет­ическая, транспортна­я, продовольственная. Однако, вне всяких сомнений, в следующ­ем году мы снова ста­нем свидетелями пров­окаций против полуос­трова как со стороны Киева, так и со сто­роны его западных ку­раторов. Натовские корабли и самолёты пр­одолжат прощупывать российскую границу, Украина будет и даль­ше на словах строить так называемую Кры­мскую платформу по возвращению региона, а Генеральная Ассам­блея ООН принимать очередные ритуальные резолюции о нарушени­ях прав человека, од­нако всё это не поме­шает России строить новый современный Кр­ым.



#Крым


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По материалам: pnp.ru

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