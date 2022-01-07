Clockwork Aquario доберется до приставок Xbox этим летом





В ноябре 2021 года игра Clockwork Aquario вышла на приставках Playstation 4 и Nintendo Switch. Сегодня разработчики проекта из студии ININ Games объявили, что игра доберется до приставок Xbox One, Xbox Series X | S и до PC. Релиз на новых платформах состоится летом 2022 года, пока точная дата не называется.

Clockwork Aquario — это экшен-платформер, рассчитанный на одиночное прохождение или на кооператив. В игре классический геймплей, каждый игрок берет себе одного из трех персонажей, после чего они должны проходить через уровни и сражаться с боссами.

Игра получила средние отзывы от прессы после релиза на Playstation 4 и Switch. Сейчас ее оценка на Metacritic на уровне в 66 баллов из 100 (для Playstation 4). Из плюсов игры, рецензенты выделяют нетрадиционную систему комбо-цепочек, которая используется в игре. В остальном же проект довольно обычный и прохождение его весьма непродолжительное.

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