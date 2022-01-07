Дана Борисова высказалась о своей фигуре после пластики

Ведущая Дана Борисова прокомментировала критику в свой адрес. Отправившись в отпуск в Египет, Борисова похвасталась своим телом после хирургического вмешательства. Похоже, Дана сделала это слишком рано, из-за чего вызвала шквал негатива в свой адрес. Фолловеры 45-летней ведущей поспешили заметить, что работа хирурга оказалась, мягко говоря, слабой. Так, на теле Даны, и особенно на животе, они заметили дряблость и бугры. Борисова не отчаялась и опубликовала в личном блоге еще фото, где она красуется в купальнике на яхте. Ее ничуть не смущает ее тело сейчас, а обвинения хирурга в непрофессионализме она считает напрасными: «Дубль два и тоже без фотошопа! Своему доктору более чем благодарна, считаю, что у него отличный вкус и золотые руки».Дана Борисова в купальнике Также она напомнила, что еще рано судить о результатах пластики: «И прошу не забывать, что со дня операции прошел едва только месяц. Даже когда делается несложная косметологическая процедура, всегда предупреждают, что реабилитация займет время. Лично я вижу огромную разницу на фото до и после». Подписчики Даны разделились на два лагеря. Одни не понимают, зачем звезда обратилась за помощью к хирургу. «Я думала, что у нее всегда идеальная фигура была, когда она успела поправиться?»; «Надо не липосакцию делать, а питаться правильно и спортом заниматься»; «Жалко ее. Это можно было проработать, а не насиловать организм. Не настолько все запущено», — пишут некоторые фолловеры. А другие решили, что сейчас Борисовой нужна лишь поддержка и написали ей приятные слова: «Дана, у вас все отлично! Отеки сойдут, тело придет в норму!»; «Да, мы тоже заметили, он свое дело знает, все сделал на совесть»; «Даночка, ты великолепна и прекрасна!»