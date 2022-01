Digital Foundry сравнили Xbox Series S и Xbox One X с SSD





Портал Digital Foundry выпустил сегодня интересное видео, в котором сравниваются игровые приставки Xbox Series S и Xbox One X с внешним SSD Samsung T7 USB. Консоли были сравнены в играх разных поколений. Естественно, на Xbox One X нельзя запустить игры нового поколения, которые работают на Xbox Series S, но с кроссплатформенными проектами мощная консоль прошлого поколения зачастую справляется лучше в плане графики, но хуже в плане производительности.

Портал Digital Foundry делает следующий вывод о сравнении двух консолей:

Series S обеспечивает [в большинстве игр] более высокую частоту кадров и, по большей части, более быструю загрузку. Однако качество изображения имеет тенденцию страдать даже в играх Microsoft, таких как Forza Horizon 5 и Halo Infinite. Сама идея расширенной фазы кросс-гена, кажется, эффективно благословила Xbox One X своего рода «бабьим летом», продлив срок его службы, но его кончина неизбежна, как только этот причудливый переходный период закончится.

Журналисты сравнили несколько игр по времени загрузки, в этом аспекте заметно выигрывает Xbox Series S:

Время загрузки (секунды)Xbox One X HDD (внутренний)Xbox One X SSD (Внешний)Xbox Series S SSD (внутренний)COD Vanguard: Operation Tonga24.3811.833.46Forza Horizon 5: Casa Bella85.4742.9424.32Halo Infinite: Outpost Tremonius61.2727.7714.08The Ascent: Sub Sector 41A128.8930.7730.26

Ниже можно посмотреть детальное сравнение, а на сайте Eurogamer есть подробный разбор с примерами по разным играм.

