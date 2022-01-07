Дизайнер показал Xbox Series X в стиле Starfield, и она выглядит фантастически





Известный дизайнер POPeART, который часто показывает концепты игровых приставок, геймпадов и различных игровых аксессуаров, продемонстрировал свою фантазию на тему Xbox Series X в стиле ожидаемого проекта Bethesda — игры Starfield. Художник представил саму игровую консоль и геймпад к ней. Ниже можно посмотреть на опубликованные дизайны.

На данный момент это просто изображения, и производство консолей в таком дизайне не планируется. Но велика вероятность, что к релизу Starfield компании Microsoft и Bethesda представят лимитированные версии Xbox Series X, как это было с Halo Infinite.

В комментариях к представленным POPeART дизайнам много игроков отметились, что хотели бы видеть такую консоль и, особенно, геймпад.