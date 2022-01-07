Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дизайнер показал Xbox Series X в стиле Starfield, и она выглядит фантастически

Дизайнер показал Xbox Series X в стиле Starfield, и она выглядит фантастически


Известный дизайнер POPeART, который часто показывает концепты игровых приставок, геймпадов и различных игровых аксессуаров, продемонстрировал свою фантазию на тему Xbox Series X в стиле ожидаемого проекта Bethesda — игры Starfield. Художник представил саму игровую консоль и геймпад к ней. Ниже можно посмотреть на опубликованные дизайны.




На данный момент это просто изображения, и производство консолей в таком дизайне не планируется. Но велика вероятность, что к релизу Starfield компании Microsoft и Bethesda представят лимитированные версии Xbox Series X, как это было с Halo Infinite.

В комментариях к представленным POPeART дизайнам много игроков отметились, что хотели бы видеть такую консоль и, особенно, геймпад.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Авраам Руссо угодил в американскую клинику
Авраам Руссо угодил в американскую клинику
Алексей Панин оправдался за свое поражение на ринге
Алексей Панин оправдался за свое поражение на ринге
Electrician Simulator анонсирован для Xbox One и Xbox Series X | S
Electrician Simulator анонсирован для Xbox One и Xbox Series X | S
Дизайнер показал Xbox Series X в стиле Starfield, и она выглядит фантастически
Дизайнер показал Xbox Series X в стиле Starfield, и она выглядит
Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
В Испании домашних животных приравняли к детям
В Испании домашних животных приравняли к детям
Отец Дани Милохина высказался о его завистниках
Отец Дани Милохина высказался о его завистниках
Саша Савельева спасла сыну жизнь
Саша Савельева спасла сыну жизнь
Внутренние демоны, от которых нужно избавиться в 2022 году
Внутренние демоны, от которых нужно избавиться в 2022 году
Леонардо ДиКаприо отдыхает на Сен-Барте с Камилой Морроне и лучшим другом
Леонардо ДиКаприо отдыхает на Сен-Барте с Камилой Морроне и лучшим
Появился список достижений Nobody Saves the World на Xbox
Появился список достижений Nobody Saves the World на Xbox
Bioware: про итоги года, Dragon Age 4, новый Mass Effect и успехи Mass Effect Legendary Edition
Bioware: про итоги года, Dragon Age 4, новый Mass Effect и успехи

Топ на сегодня

Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Кардашьян отправилась в романтическое путешествие с комиком, который моложе ее на 13 лет
Кардашьян отправилась в романтическое путешествие с комиком, который
10 самых эффективных упражнений, которые помогают звездам оставаться в форме
10 самых эффективных упражнений, которые помогают звездам оставаться
Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox
Слух: Sony предпринимает шаги, чтобы Final Fantasy не выходили на Xbox
Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11 января
Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11

Еще по теме

Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN
На лимитированной Xbox Series X в стиле Halo Infinite нашли секрет
Xbox Series X в стиле Diablo II — реальные фото от победителя в конкурсе
Xbox показал уникальный Xbox Series X в стиле Battlefield 2042