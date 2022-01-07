Дуэйн «Скала» Джонсон в Twitter вспоминает, как анонсировал первый Xbox





Известный актер Дуэйн «Скала» Джонсон был одним из тех людей, которые представляли первый Xbox. Произошло это ровно 21 год назад, компания Microsoft анонсировала первую консоль Xbox в рамках мероприятия CES. В те времена Дуэйн «Скала» Джонсон еще даже не был известным актером, а свою популярность заслужил за счет выступлений в WWF.

Уже прошло больше 20 лет с момента выпуска первого Xbox, а Дуэйн Джонсон продолжает активно сотрудничать с Microsoft в рамках игрового направления. В Twitter он опубликовал сегодня свои воспоминания о том, как Microsoft анонсировала первую консоль:

Был веселый день на выставке CES, мы познакомили мир с самым первым «OG Xbox» с Биллом [Гейтсом]. Мы были самыми крутыми котиками в Вегасе.

Напомним, что с момента анонса игровой приставки Xbox до момента ее релиза прошел практически год — консоль выпустили в продажу 15 ноября 2021 года.

В конце прошлого года Microsoft выпустила документальный шестисерийный фильм про историю Xbox (доступен бесплатно и есть русские субтитры). В нем немало времени уделено именно процессу анонсу первой консоли Xbox.