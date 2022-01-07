Джоан Роулинг обвинили в издевательствах над евреями в книгах о Гарри Поттере

Вадим Карасев

Британскую писательницу Джоан Роулинг обвинили в антисемитских образах в книгах о Гарри Поттере. По мнению некоторых критиков, гоблины-банкиры из ее романов похожи на евреев, пишет NBC News.

Некоторые эксперты отметили, что эти персонажи напоминают типичные антисемитские карикатуры, которые появлялись со времен Средневековья. Подобные образы публиковали в еженедельнике Der Stürmer, выходящем в годы Второй мировой войны в Германии. Также в издании часто появлялись заметки и изображения, оскорбляющие евреев и вызывающие к ним ненависть, уточнили комментаторы.

К обсуждению этой темы присоединился телеведущий, комик и писатель из США Джон Стюарт, еврей по происхождению. По его мнению, сказочные персонажи действительно похожи на вышеупомянутые карикатуры, хотя иногда это не бросается в глаза.

Стоит отметить, что Роулинг уже была замешана в подобном скандале в 2020 году. Комик и актер Пит Дэвидсон в Saturday Night Live отметил сходство гоблинов в книгах писательницы со стереотипным образом еврея в обществе.

"Я начал думать о фантастическом мире, который она создала. Леса контролируются кентаврами, школами управляют волшебники и призраки. Но кто контролирует банки? Евреи, естественно! Маленькие большеносые евреи-гоблины", — сказал он.

Ранее NEWSTES писал, что Роулинг раскритиковала шотландскую полицию, называющую насильников с пенисом женщинами.