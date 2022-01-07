Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах

53-летняя телеведущая Екатерина Стриженова отдыхает с мужем-режиссером на Мальдивах, откуда и поделилась отпускными кадрами. Екатерина Стриженова является телеведущей и актрисой. Она уже давно ведет передачу «Доброе утро». Зрители порой именно ее видят первой перед тем, как отправиться на работу. Стриженова старается радовать публику, поэтому всегда выглядит неотразимо. Она не скрывает, что стилисты зачастую подбирают для нее образы. А вот в обычной жизни ей нравится носить платья, костюмы и уютные свитера. Новый год Стриженова встретила с родными. Муж Александр сделал ей сюрприз и привез на Мальдивы. Уже несколько дней телеведущая нежится на солнце. Ранее она запечатлелась в бикини.Екатерина Стриженова Теперь Екатерина показала, как встретила рассвет в прозрачном белом платье. Наряд струился благодаря потокам ветра. При этом был видел голубой купальник звезды, который подчеркнул ее формы. «Как давно вы встречали рассвет ? Не на бегу, а так, чтобы узнать во сколько встает солнце, открыть глаза раньше и пойти к нему на свидание?», - обратилась к поклонникам Стриженова.Екатерина Стриженова «Меня разбудил муж и в состоянии овоща повел к берегу, мы договорились на отдыхе не говорить друг другу „нет“. Для утренних эфиров мне приходится вставать задолго до рассвета и в полной темноте ехать на работу», рассказала телеведущая.Екатерина и Александр Стриженовы «Моя гримерная находится во внутренней части Останкино, поэтому там нет окна. Сижу весь день, как в бункере, не знаю, что там сейчас падает снег или идет дождь…. Сегодня у небесного Светила я попросила больше солнечных дней в году », — призналась телеведущая.Екатерина Стриженова Поклонники восхитились красочными кадрами. Многие одарили 53-летнюю Стриженову комплиментами. «Боже, как же хочется к вам», «Да будет свет! Вы и сама солнышко, всегда светите нам», «Какая вы счастливая, как вас любит муж», «Вот это женщина!», «Фигура — отпад!», «В этих кадрах все идеально», — прокомментировали пост подписчики.