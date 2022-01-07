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Electrician Simulator анонсирован для Xbox One и Xbox Series X | S

Electrician Simulator анонсирован для Xbox One и Xbox Series X | S


Все больше разнообразных симуляторов появляется в игровой индустрии — от симуляторов стрижки газонов до симуляторов ремонта автомобилей. Очередной симулятор представила студия Take IT — это Electrician Simulator, то есть симулятор электрика.

Как можно понять из названия игры, в Electrician Simulator игрокам предстоит стать виртуальными электриками. Сейчас в Steam доступен пролог игры бесплатно, а в 2022 году планируется полноценный релиз проекта. Кроме того, разработчики в пресс-релизе сообщили о планах выпустить игру Electrician Simulator на Xbox One, Xbox Series X | S и других консольных платформах.


Геймплей игры Electrician Simulator состоит из выполнения различного рода заданий, связанных с электрикой. Например, игрок должен починить розетку, проработать электрическую систему для дома, починить прибор и так далее. Разработчики отмечают, что геймплей напрямую основан на реальной работе электриков, но они вносят некоторые упрощения, чтобы сделать его «расслабляющим». Ниже можно посмотреть геймплей игры в рамках трейлера.


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По материалам: newxboxone

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