Financial Times: экс-партнер a16z Кэти Хаун планирует привлечь $900 млн в криптофонды

Бывший партнер Andreessen Horowitz (a16z) Кэти Хаун намерена привлечь $900 млн в два новых криптовалютных фонда. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, a16z является якорным инвестором — фирма якобы вложила $50 млн. Фонд в размере $300 млн ориентирован на криптовалютные стартапы на ранней стадии, в размере $600 млн — на более крупные компании и цифровые токены.

В конце 2021 года стало известно, что Хаун уйдет из Andreessen Horowitz ради собственного проекта. Инвестор не раскрыла детали, но отметила, что предприятие сосредоточится на стартапах в сфере криптовалют и Web 3.0.

В качестве генерального партнера она участвовала в некоторых из наиболее значимых отраслевых инвестиций a16z, включая сделки с OpenSea, Celo, Arweave и Royal.

Хаун также была сопредседателем криптофонда стоимостью более $2,2 млрд.

Напомним, в декабре управляющая компания 10T Holdings Дэна Тапиеро подала заявку на запуск третьего фонда с ориентацией на инвестиции в криптостартапы на $500 млн.

Ранее Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд, а Paradigm и Andreessen Horowitz сформировали структуры на $2,5 млрд и $2,2 млрд соответственно.



