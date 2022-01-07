Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Где нарядили первую общественную ёлку в России

Где нарядили первую общественную ёлку в России

00:37  Автор: Анна Шушкина



169 лет назад, 7 января 1852 года, в Санкт-Петербурге впервые нарядили общественную рождественскую ёлку.

Традицию украшать на Рождество хвойное дерево игрушками, лакомствами и свечами в Россию из Германии привез Петр I. К новому обычаю наши предки привыкали с трудом   — многие годы ель в России была деревом из похоронных и поминальных обрядов. На Рождество же дома на Руси украшали ветвями плодовых деревьев, которые ставили в воду, чтобы они успели распуститься к празднику. Но Пётр был настойчив, и традиция постепенно прижилась в России.

7 января 1852 года в Санкт-Петербурге в помещении Екатерининского вокзала (в наше время Московского) впервые нарядили общественную рождественскую ёлку. На ней красовались бусы, игрушки, сладости, фрукты, свечи. А на верхушке дерева установили звезду.

Поначалу такое украшение могли позволить себе только богатые, зажиточные люди. Постепенно традиция выросла в широкую народную, и украшенные елки сопровождали рождественские праздники и дома, и на улице.

День 7 января в истории


Первую общественную елку в Советской России поставили 31 декабря 1917 года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде. В 1927 году, в ходе начавшейся антирелигиозной кампании, Рождество перестало быть официальным праздником, а рождественская ёлка объявлена «религиозным пережитком». Однако перед наступлением 1936 года ёлка была вновь разрешена, но уже как новогодняя.

Новогодняя елка 1938 года — 15-метровой высоты лесная красавица — была установлена в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Украшали ее 10 тысяч елочных игрушек. С тех пор традиционная Кремлевская елка называется Главной елкой страны.



#история #праздники


358
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

На Украине обрадовались беспорядкам в Казахстане
На Украине обрадовались беспорядкам в Казахстане
Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11 января
Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11
Лунный день сегодня 7 января 2022 года
Лунный день сегодня 7 января 2022 года
18 случаев, когда люди хотели сделать обычное селфи, но результат оказался куда более крутым и забавным
18 случаев, когда люди хотели сделать обычное селфи, но результат
Секционные подъемные ворота — виды, достоинства
Секционные подъемные ворота — виды, достоинства
DLC The Queen and the Sea для Dead Cells уже доступно на Xbox
DLC The Queen and the Sea для Dead Cells уже доступно на Xbox
Embr вышла в Game Pass и получила новый режим Secret Hosr
Embr вышла в Game Pass и получила новый режим Secret Hosr
Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят в 2022 году
Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят
В России предложили ограничить скорость курьеров
В России предложили ограничить скорость курьеров
Разработчики Solana предупредили о возможных ошибках в обработке транзакций
Разработчики Solana предупредили о возможных ошибках в обработке
16 забавных ситуаций, когда коты решили спрятаться, и хозяевам пришлось потрудиться, чтобы их найти
16 забавных ситуаций, когда коты решили спрятаться, и хозяевам
Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0 выросло на 75%
Electric Capital: в 2021 году число активных разработчиков Web 3.0

Топ на сегодня

Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Протестующие в Алма-Ате прямо под камеру отобрали автомат у силовика
Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством
Самые правдивые гадания в ночь перед Рождеством
Сергей Перегудов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
Сергей Перегудов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
Рождественские молитвы на счастье, любовь и благополучие в январе 2022 года
Рождественские молитвы на счастье, любовь и благополучие в январе
Власти Китая проверят мобильные приложения на "социалистические ценности"
Власти Китая проверят мобильные приложения на "социалистические

Еще по теме

169 лет назад в Санкт-Петербурге нарядили первую общественную ёлку
Первую общественную ёлку нарядили 168 лет назад
И так сойдет! Ёлку в Купчино в Петербурге нарядили мятыми шарами
В Киеве нарядили новогоднюю елку: волшебные фото