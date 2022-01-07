Где нарядили первую общественную ёлку в России

00:37 Автор: Анна Шушкина

169 лет назад, 7 января 1852 года, в Санкт-Петербурге впервые нарядили общественную рождественскую ёлку.

Традицию украшать на Рождество хвойное дерево игрушками, лакомствами и свечами в Россию из Германии привез Петр I. К новому обычаю наши предки привыкали с трудом — многие годы ель в России была деревом из похоронных и поминальных обрядов. На Рождество же дома на Руси украшали ветвями плодовых деревьев, которые ставили в воду, чтобы они успели распуститься к празднику. Но Пётр был настойчив, и традиция постепенно прижилась в России.

7 января 1852 года в Санкт-Петербурге в помещении Екатерининского вокзала (в наше время Московского) впервые нарядили общественную рождественскую ёлку. На ней красовались бусы, игрушки, сладости, фрукты, свечи. А на верхушке дерева установили звезду.

Поначалу такое украшение могли позволить себе только богатые, зажиточные люди. Постепенно традиция выросла в широкую народную, и украшенные елки сопровождали рождественские праздники и дома, и на улице.

День 7 января в истории

Первую общественную елку в Советской России поставили 31 декабря 1917 года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде. В 1927 году, в ходе начавшейся антирелигиозной кампании, Рождество перестало быть официальным праздником, а рождественская ёлка объявлена «религиозным пережитком». Однако перед наступлением 1936 года ёлка была вновь разрешена, но уже как новогодняя.

Новогодняя елка 1938 года — 15-метровой высоты лесная красавица — была установлена в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Украшали ее 10 тысяч елочных игрушек. С тех пор традиционная Кремлевская елка называется Главной елкой страны.

#история #праздники

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