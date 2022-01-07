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Эшли Грэм родила двойню

Эшли Грэм родила двойню

В семье 34-летней Эшли Грэм и ее 35-летнего супруга Джастина Эрвина случилось пополнение. У звездной пары родилась двойня — мальчики!

Джастин и я рады сообщить, что наши малыши появились на свет. Они родились дома сегодня рано утром, все счастливы и здоровы. Сейчас мне нужно немного времени, чтобы восстановиться и пообщаться с мужем и нашими тремя мальчиками, но я с нетерпением жду возможности поделиться с вами всем происходящим,

— написала в Instagram Эшли.


Эшли Грэм и Джастин Эрвин

О пополнении в семье модель plus-size объявила в середине июля. Эшли опубликовала фото с округлившимся животом и назвала свою беременность одним из самых невероятных событий года.

Я только сейчас начинаю осознавать и радоваться тому, что значит для нас эта новая глава,

— отметила Грэм.


Спустя два месяца Эшли сообщила, что ждет двойню, и рассекретила пол детей. Модель и ее супруг не скрывали своего удивления и радости и очень эмоционально отреагировали на новость.

 


 


 

На протяжении всей беременности модель активно делилась всеми происходящими с ее телом изменениями в соцсетях и публиковала новые фото практически до дня родов.


 


Эшли Грэм и Джастин Эрвин вместе уже больше десяти лет. В браке они воспитывают годовалого сына Исаака, который появился на свет в разгар пандемии коронавируса. Сына модель рожала дома в присутствии мужа. В одном из интервью Эшли вспомнила забавную историю, связанную с ее домашними родами.

Джастин очень хотел быть чем-то полезным, но акушерка сказала ему: "Ты ничего не можешь сделать!". Я была в бассейне и в какой-то момент оглянулась. Я увидела, как муж стоит на кухне, режет мясо и посыпает его приправами, потому что это было все, что он мог сделать в тот момент,

— вспоминала Грэм.


Эшли Грэм с сыном Исааком

Материнство вообще многому научило Эшли и заставило ее пересмотреть взгляды на жизнь. За время первой беременности Грэм также стала иначе относиться к собственному телу: звезда долгое время не могла принять набранные килограммы и новые растяжки на своей коже. Со временем же Эшли стала воспринимать все произошедшие с ней изменения как жертву во имя великой цели — появления на свет новой жизни.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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