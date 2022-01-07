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Как прочитать свою судьбу: правдивое гадание по книге

Как прочитать свою судьбу: правдивое гадание по книге

Узнать о том, что приготовила судьба, можно множеством способов. Одним из них является правдивое гадание по книге. С его помощью можно получить ответы на волнующие вопросы и без труда привлечь в жизнь позитивные перемены.


Издавна люди стремились приоткрыть завесу тайны и заглянуть в собственное будущее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прибегать к гаданиям в энергетически сильные дни, чтобы получить точные ответы на заданные вопросы. Простое и понятное гадание по книге будет полезно для тех, кто мечтает узнать, что ждет в скором времени.

Перед тем как приступить к гаданию, нужно четко сформулировать свой вопрос, а затем взять книгу со схожей тематикой. Для вопросов о любви больше подойдут художественные произведения, например, романы о счастливых отношениях. Произведение должно максимально соответствовать заданному вопросу, поэтому не стоит брать справочник по медицине, если вопрос задается о материальном положении.

1. Взяв книгу в руки, мысленно или вслух произносят свой вопрос, а затем с закрытыми глазами раскрывают книгу и пальцем отмечают строку, которую нужно прочитать. После этого глаза открывают и читают готовое предсказание. Если выпала пустая страница, то вопрос задан неверно.

2. После произнесения сокровенного вопроса называют номера страницы и строки или пишут их на листке бумаги. Долго думать не стоит — лучше всего довериться интуиции и произнести первые пришедшие в голову цифры. Затем книгу открывают на загаданной странице, отсчитывают нужную строку и читают предсказание. Если страниц или строк в книге меньше, чем вы загадали, стоит переформулировать вопрос.

3. Проговорив вопрос про себя, у близкого человека спрашивают две цифры. Первая из них будет номером страницы, а вторая — номером строки. После этого книгу открывают и знакомятся с предсказанием на будущее.

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По материалам: dailyhoro.ru

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