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Китайский зонд прислал на Землю свои селфи с Марсом

Китайский зонд прислал на Землю свои селфи с Марсом

Китайская космическая станция "Тяньвэнь-1", находящаяся в 350 млн километров от Земли, прислала свои фотографии на фоне Марса. Сделать их удалось благодаря специальной отделяемой камере.

Снимки опубликовало национальное космическое управление КНР, уточнив, что на фоне видна северная полярная область Красной планеты. Зонд также заснял гигантскую ледяную шапку на полюсе.


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Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1", запущенный 23 июля 2020 года, успешно приземлил свою спускаемую часть на поверхность Марса 15 мая 2021 года. Марсоход "Чжужун" занялся исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Ruposters публиковал фото и видео, присланные миссией с орбиты и поверхности Марса. Удалось также заснять на видео посадку модуля.

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По материалам: uposters.ru

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