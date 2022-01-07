Кортеж Зеленского попал в смешную аварию на курорте в Карпатах

Вадим Карасев

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Карпатах, где глава государства встретил Новый год. В Сети появилось видео ДТП.

Судя по ролику, машины из кортежа столкнулись, пытаясь съехать по заснеженной дороге под сильным уклоном. Водитель явно пытался применить торможение, но колеса оказались заблокированы. За аварией наблюдает множество людей в горнолыжных костюмах.

Официально в офисе украинского президента аварию пока не прокомментировали, ничего не сообщалось и о пострадавших.

Как сообщал Ruposters, ранее Зеленский решил назвать партию в свою честь.