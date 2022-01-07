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Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем рассмешил весь интернет

Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем рассмешил весь интернет

В сеть попал ролик, в котором хозяева кота по кличке Leo демонстрируют, как их домашний любимец отнесся к новой обновке.

В начале видео они показывают дорогую лежанку, которая была приобретена специально для кота, а после демонстрируют реакцию на новинку от своего пушистого друга.

Из ролика становится понятно, что Leo ни за что не променяет мягкую подушку, на супермодную лежанку. Ведь уже во втором кадре кот сладко спит на любимой подушке, а лежанка пустует.

@lionelthecat_


♬ оригинальный звук — Nadya


Многих интернет-пользователей рассмешила реакция кота и они стали подшучивать над авторами ролика

«Вот скажите, вы бы смогли поменять свою кровать на этот таз?»


«Вы бы ему еще коробку принесли»


«Я поддерживаю кота, ни за что не поменяю свою подушку, на какое-то ведро»


«Кот доказывает, что не всегда дорого-лучше»

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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