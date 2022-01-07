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Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево

Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Ведущая Ксения Бородина высказалась о не скромном предложении. Илья Соболев обратился к Ксении Бородиной. Продолжение: «Вам бы подошло Бабу-ягу играть»: самовлюбленной Бородиной дали под дых Юморист опубликовал в своем блоге видео, в котором заговорил о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. В ролике один из его персонажей по имени Алеша разговаривает со знаменитостями. «Алеша обращается к Ксении Бородиной и к Курбану Омарову, ведь скандал во круг их развода набирает обороты», – написал под видео Соболев. Ролик вышел довольно длинным, в нем Илья чего только не предлагал разведенке Ксении. Самое главное – он предложил ей встречаться с ним, точнее с его персонажем. Он сказал, что прочитал в новостях об изменах Бородиной, поэтому сразу отметил условия сделки. «Мы когда будем с вами встречаться, сразу договоримся, что сможем ходить налево, можно даже не с людьми, а с фруктами, например», – высказал свои условия Соболев. Также юморист обратился к «заплаканному» экс-супругу Бородиной. Ему он посоветовал не расстраиваться и найти новую девушку в «ДОМе-2», потому что там «очень хорошие все». Ксения оценила юмор Соболева и написала короткий комментарий: «Лучший».  Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись летом ушедшего года. Их расставание стало скандальным, позже поползли слухи об изменах. Предполагаемый любовник Бородиной Трофим Смищенко, который также является другом Курбана, сам лично говорил о связи с ведущей. Сама Бородина измены отрицает.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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