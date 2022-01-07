Ксения Собчак потратила на отдых баснословные деньги

Ведущая и журналистка Ксения Собчак отдыхает с сыном на фешенебельном курорте. Многие знаменитости в новогодние каникулы выбрали провести время на популярных курортах. Ксения Бородина, например, предпочла лето и море, улетев с дочками на Мальдивы. Телеведущая уже успела пожаловаться – получилось очень дорого даже для нее. Но отказываться не стала.Ксения Собчак А вот ее экс-коллега по «Дому-2» Ксения Собчак не переживает за кошелек. Она демонстрирует в микроблоге зимнюю сказку Куршевеля, куда улетела вместе с сыном Платоном Виторганом. Известно, что цена за отдых на фешенебельном курорте миллионеров во французских Альпах Ксении Собчак начинается примерно от 60 тысяч рублей за сутки, а перелет любимым у журналистки бизнес-классом стоит четверть миллиона, подсчитала «Комсомольская правда».