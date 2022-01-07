Ксения Собчак высказалась о беспорядках в Казахстане

Ксения Собчак высказала свою точку зрения на конфликты в стране. Вчера в Казахстане начались массовые беспорядки, связанные с решением нынешнего правительства страны повысить цены на газ вдвое с первого января. Люди начали выходить на улицы с протестами, но в итоге действие вышло из-под контроля. В крупных городах стали захватывать стратегические объекты, мародеры стали нападать на магазины. В стране объявлена чрезвычайная ситуация. Журналистка Ксения Собчак не могла промолчать относительно происходящего в силу своей профессии. По слухам, даже кто-то из ее команды работает в эпицентре событий. В своем блоге Ксения Анатольевна опубликовала длинный пост на тему происходящих в Казахстане беспорядков. «Будет хуже», - с этого неутешительного прогноза ведущая начала свою речь.Ксения Собчак Собчак уверена, что происходящее было неизбежно из-за поведения Назарбаева и его приемника. Она вспомнила прошлогодние протесты в Беларуси, а также взяла интервью у оппозиционного политика Казахстана. «Картина падения империи, какой-то стабильной консервативной системы, которая рушится в одну секунду, завораживает. Я не за, конечно, я резко против. Но смотрю со стороны и не могу отвести взгляд», – отметила Ксения. Также журналистка дала оценку возможных последствий происходящего для России.