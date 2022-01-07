Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы

Ведущая Лариса Гузеева получает удовольствие, когда читает едкие комментарии. Глюк’oZа частенько балует поклонников откровенными фотографиями и постоянно сталкивается с негативной реакцией на них. Лариса Гузеева решила поддержать певицу. Актрису не устраивает такая позиция общества на то, как певица самовыражается. По ее мнению, таким телом, как у Ионовой, стоит только восхищаться. Когда к ней в гости на программу «Давай поженимся!» на Первом канале в качестве звездной свахи пришла Наталья, Гузеева не упустила момента и тут же призналась: «Я обожаю читать под публикациями Наташи как беснуются бабки и тетки!»Глюкоза 62-летняя телеведущая добавила, что удивлена силе воли артистки: «Когда она просто абсолютно совершенное совершенство! Видно, что человек столько работает, имея двоих детей, над своим телом». Лариса Гузеева не лукавила, когда отмечала про хейтерские комментарии в соцсетях певицы. Как только Глюк’oZа делится откровенными кадрами, ей тут же приходит не самая приятная обратная связь… Так, комментаторы не стесняются в выражениях и пишут: «Озабоченная»; «Кто-то гордится знаниями, очередными достижениями, а мадам — единственным предметом, что ей досталось от Всевышнего — опа, опа…»; «Опять ж… выставляет! Отклячила как будто живот скрутило… Через трубочку все пьет вот и результат».