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Леонардо ДиКаприо отдыхает на Сен-Барте с Камилой Морроне и лучшим другом

Леонардо ДиКаприо отдыхает на Сен-Барте с Камилой Морроне и лучшим другом

47-летний Леонардо ДиКаприо и его 24-летняя возлюбленная Камила Морроне не спешат появляться вместе на красной дорожке. Другое дело — пляжи Сен-Барта, где папарацци на этот раз заметили пару. Правда, новогодние каникулы Лео и Камила проводят не вдвоем, компанию на курорте им составляют друзья. Вчера во время пляжной прогулки вместе с парочкой был замечен лучший друг Лео Лукас Хаас, который часто путешествует вместе с ДиКаприо. Из тех, кто не попал на фото, но тоже отдыхает вместе с компанией звезды, — главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. Большую часть времени друзья проводят на борту яхты швейцарского миллиардера Эрнесто Бертарелли, а Новый год отмечали вместе с Джеффом Безосом, Дрейком и другими знаменитостями.


Леонардо ДиКаприо с Камилой Морроне, Лукасом Хаасом и подругойНапомним, что с Камилой Морроне ДиКаприо встречается уже более четырех лет, но они никогда не комментируют своих отношений для прессы и не посещают официальные мероприятия вместе.
Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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