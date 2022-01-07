Лиза Арзамасова встретила Рождество в горах Узбекистана

Звезда «Папиных дочек», актриса Лиза Арзамасова в этом году впервые встала на горные лыжи и сейчас осваивает горные склоны в Узбекистане. Лиза Арзамасова знакома многим зрителям, так как давно играет в кино. Примечательно, что ее прославила роль в сериале «Папины дочки». После этого актриса продолжила карьеру в кино и театре. А год назад стало известно, что она строит отношения с Ильей Авербухом. Долгое время свой роман они скрывали, но потом сыграли свадьбу. А в 2021 году у них родился сын Лев. Супруги стараются вместе заботиться о крохе. Перед Новым годом Лиза успевала выходить в свет с мужем и даже выступала на льду. Иногда актриса делилась кадрами с прогулок или публиковала фото с маленьким сыном.Лев Авербух А вот Рождество она отметила в горах, последовав примеру Валерия Меладзе, Ольги Бузовой и других звезд. Арзамасова решила встать на лыжи на курорте рядом с Ташкентом. Она запечатлелась на склоне в пуховом комбинезоне цвета айвори. Примечательно, что с ней была семья.Лиза Арзамасова «Как я раньше ездила в горы? Очень даже хорошо ☺️ Пока вся компания шла на подъёмники и спускалась вниз, я комфортно проводила время в кафешке за чашечкой душистого чая 🤩 Встречала всех у подножья горы и с удовольствием слушала рассказы и впечатления. И только в это году, Впервые(!), то есть буквально - вчера, я встала на лыжи! Семья сказала «надо»! 😍 Поздравляю сама себя с Новым опытом! А что? Возможно, если мне понравится, с кафешками у подножья будет покончено 😉 Счастливого всем Рождественского дня! ❤️», - написала Арзамасова.Лиза Арзамасова Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие посчитали, что Илья в это время приглядывал за сыном. «Класс! В нашем отряде прибыло! Ничто не сравнится с лыжами с горы», «О, ну здорово, совершенствоваться всегда круто, лыжи», «Белый костюм, конечно, космос», «Лиза, вам очень идут лыжи!» — прокомментировали пост подписчики.