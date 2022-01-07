Лунный день сегодня 7 января 2022 года

Вадим Карасев

Лунная энергия меняется изо дня в день. Это происходит из-за смены фаз и влияния звезд. Провести 7 января продуктивно и избежать неурядиц вам помогут советы экспертов, описанные далее.

День пройдет в атмосфере уединения и созидания. Луна даст возможность разобраться с личными проблемами. Будет запущен процесс внутренней трансформации, который может продлиться до конца фазы роста. Старайтесь сегодня бороться с токсичными настройками, завистью и ревностью.

Фаза Луны: 6 лунный день пройдет под эгидой Луны в Рыбах. Это уже второй день пребывания растущей Луны в этом Знаке. Ее энергетика увеличивается, что не нравится Рыбам, поэтому сегодняшний день в любом случае будет менее благоприятным, нежели вчерашний.

Магнитные бури 7 января: магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

поиски вдохновения;благотворительность;помощь близким;запланированные покупки;забота о здоровье;постановка новых целей.ревность;усталость;конфликты.

Сегодняшний день, согласно мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, не подходит для рутинных домашних дел. Астрологи советуют ограничиться отдыхом и развлечениями, а генеральную уборку запланировать на другое время, ведь впереди целые выходные. Дома сегодня будет хорошо продвигаться работа, так что этот день удачен для всех, кто работает в родных стенах.

Одежда и талисманы на эту пятницу

7 января лучше отдать предпочтение светлым тонам. Одежда должна быть простой и комфортной. Самыми позитивными с энергетической точки зрения станут белый, светло-серый и фиолетовый цвета. Старайтесь отдавать предпочтение практичным вещам.

События могут сменять друг друга довольно резко и часто, поэтому каждому из нас сегодня понадобится помощь аметиста и платиновых украшений. Всем, кто вынужден будет находиться во враждебной обстановке, лучше надевать серебряные, керамические или деревянные украшения.

Финансы и работа в 6 лунный день

День благоприятен для творчества, но не для новых начинаний. Также пятница совершенно не подходит для рутинной работы. В трудных делах высока вероятность ошибок. Для кардинальных перемен и ответственных решений это тоже не лучший день: чрезмерная амбициозность до добра не доведет.





Творческая энергия сегодня будет бить через край, поэтому лучше заняться креативом. Астрологи отмечают, что крупные покупки желательно перенести на другие, более удачные для этого дни. Однако благотворительные вложения и приобретение приятных мелочей будут как нельзя кстати.

Любовь и общение 7 января

В отношениях с близкими людьми Луна подарит гармонию и полное взаимопонимание. Каким бы сложным и насыщенным в плане работы ни был день, найдите время для того, чтобы побыть с родными. Позвоните второй половинке в течение дня, чтобы показать, что вы помните о любимом человеке.

Рыбы подарят нам чувственность и романтический настрой. Вероятность опрометчивых поступков и супружеских измен будет близка к нулю. Людям, состоящим в браке, можно расслабиться и побыть вместе. Не исключено, что Рыбы вернут страсть в немного угасшие отношения.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Этот день не даст нам дополнительного заряда энергии, поэтому занимайтесь только тем, что важно, и не реагируйте остро на различные мелочи жизни. Нам будет необходима свобода выбора, иначе появится внутреннее напряжение. Можно смело ставить перед собой новые цели, но лучше пока повременить с их реализацией. Стоит позаботиться о здоровье и самочувствии, поддержав настроение любимыми делами.