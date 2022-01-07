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Максим рассказала о расставании со своим возлюбленным

Максим рассказала о расставании со своим возлюбленным
Певица Максим прокомментировала свое заявление. В новогоднюю ночь МакSим объявила о расставании с таинственным любимым. Тогда публикация певицы взволновала многих ее поклонников. Теперь же звезда решила объясниться. В новогоднюю ночь певица написала в личном блоге пост, который взволновал поклонников. «И как всегда под Новый год красивое расставание! «Прощай, кошка». «Прощай-прощай» — отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять «в ту же реку», но что-то уже голова закружилась, схожу с этой карусели. Спасибо. Все было красиво», — делилась эмоциями звезда. Фанаты, конечно же, пришли в недоумение — о чем пост. Многие стали гадать, с кем же МакSим разорвала отношения... Но прошло несколько дней и певица вновь вышла на связь, чтобы расставить все точки над «i».
Максим «Не ожидала такой шумихи вокруг моего первого в 2022 году поста. Спешу заверить, что к ранее известным в Интернете или обсуждаемым в прессе именам он никакого отношения не имеет. То, что происходит вокруг моей личной жизни, в особенности имена, никто знать не может!» — заявила артистка. В этот раз подписчики не стали атаковать исполнительницу хита «Знаешь ли ты» вопросами, а просто поддержали ее. Пользователи Сети засыпали МакSим добрыми словами и пожеланиями. «Не надо оправдываться, хорошие люди не будут разносить сплетни»; «Дай Бог, чтобы ты была счастлива, а остальное нам знать и не надо»; «Дорогая наша, будь всегда счастливым человеком, а Интернет и хейтеров шли на фиг!»
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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