Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы снаружи тела

В Англии врачи зафиксировали появление на свет уникального малыша – у него диагностирована редкая патология – гастрошизис.

Этот состояние является врождённым и предполагает наличие расщелины в области живота. Из отверстия виднеются некоторые органы, включая кишечник.

Будущая мама узнала о проблеме после ультразвукового исследования. Конечно же женщина была шокирована. Она впервые слышала о таком дефекте, и увидела его только на снимке.

Роды принимали врачи узкопрофильного медицинского центра. Изначально доктора планировали естественные роды, но затем решение изменили, отдав предпочтение хирургическому методу.

После тог, как малыш появился на свет, его отправили в отделение интенсивной терапии, а чтобы внутренние органы не пострадали, их поместили в сериальную упаковку.

Мать не верит в то, что малыш чувствует болезненные ощущения, так как внешне он не демонстрирует этого.

Выглядит как обычный младенец, плачет только когда голоден. Перед выпиской ее сыну пришлось провести практически месяц в больнице.

Медицинские специалисты провели операцию, в рамках которой скрыли внутренние органы.

«Мы наконец-то дома, и это подарок для всей нашей семьи. Мы дали ему имя Коа» – рассказала женщина.

Ссылка на первоисточник:dailymail.co.uk