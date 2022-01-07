Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Матвиенко уверена в восстановлении законности в Казахстане в кратчайшие сроки

Матвиенко уверена в восстановлении законности в Казахстане в кратчайшие сроки

Матвиенко уверена в восстановлении законности в Казахстане в кратчайшие сроки

06.01.2022 17:15

Автор: Никита Вятчанин



Власти Казахстана при поддержке сил ОДКБ в кратчайшие сроки восстановят законность в республике, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила 6 января в ходе телефонного разговора с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым, сообщает пресс-служба Совфеда.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Ситуация в Казахстане не связана с переговорами России с США и НАТО, считает Косачев


Матвиенко высказала казахстанскому коллеге слова сопереживания и поддержки. В связи с беспорядками, вспыхнувшими в Казахстане, она выразила озабоченность масштабом противоправных действий вооружённых экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету республики, жизни её граждан, но и безопасности соседних стран.

В связи с этим спикер Совета Федерации высоко оценила уверенные и последовательные действия руководства Казахстана по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности для привлечения миротворческих сил ОДКБ к сохранению общественного мира и стабильности.

Кабмин Казахстана ввёл госрегулирование цен на топливо на 180 дней


Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание.

Отдельно спикер Совета Федерации выразила соболезнования семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.



#международные отношения #безопасность

Ещё материалы: Валентина Матвиенко


1735
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Больше игр Warner Bros Games появится в Game Pass, игроки нашли намек
Больше игр Warner Bros Games появится в Game Pass, игроки нашли намек
Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах
Екатерина Стриженова продемонстрировала семейную идиллию на Мальдивах
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы
Лариса Гузеева развлекается, читая комментарии Глюкозы
MakeCode Arcade Player теперь доступен на Xbox
MakeCode Arcade Player теперь доступен на Xbox
Джоан Роулинг обвинили в издевательствах над евреями в книгах о Гарри Поттере
Джоан Роулинг обвинили в издевательствах над евреями в книгах о Гарри
Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Настя Ивлеева похвасталась своей подтянутой попкой
Настя Ивлеева похвасталась своей подтянутой попкой
Парень нашел коробку, которая выпала с самолета еще 50 лет назад, а когда открыл — понял, что сказочно богат
Парень нашел коробку, которая выпала с самолета еще 50 лет назад, а
На этих выходных в Fortnite можно будет быстро прокачаться
На этих выходных в Fortnite можно будет быстро прокачаться
Дуэйн «Скала» Джонсон в Twitter вспоминает, как анонсировал первый Xbox
Дуэйн «Скала» Джонсон в Twitter вспоминает, как анонсировал первый
На Украине обрадовались беспорядкам в Казахстане
На Украине обрадовались беспорядкам в Казахстане
Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11 января
Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11

Топ на сегодня

Лучшие угощения к рождественскому столу
Лучшие угощения к рождественскому столу
Кардашьян отправилась в романтическое путешествие с комиком, который моложе ее на 13 лет
Кардашьян отправилась в романтическое путешествие с комиком, который
Bloomberg: Европа может через два месяца остаться без газа
Bloomberg: Европа может через два месяца остаться без газа
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон отправились вместе на Багамы
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон отправились вместе на Багамы
10 самых эффективных упражнений, которые помогают звездам оставаться в форме
10 самых эффективных упражнений, которые помогают звездам оставаться

Еще по теме

Матвиенко: Меры по поддержке демографии должны быть реализованы без раскачки
Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с катастрофой Ту-154 в Сочи
Матвиенко высоко оценила работу парламентариев России и Узбекистана
Совет Федерации готов согласовать сроки встречи с главой ПАСЕ