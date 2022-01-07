Матвиенко уверена в восстановлении законности в Казахстане в кратчайшие сроки
06.01.2022 17:15
Автор: Никита Вятчанин
Власти Казахстана при поддержке сил ОДКБ в кратчайшие сроки восстановят законность в республике, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила 6 января в ходе телефонного разговора с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым, сообщает пресс-служба Совфеда.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
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Матвиенко высказала казахстанскому коллеге слова сопереживания и поддержки. В связи с беспорядками, вспыхнувшими в Казахстане, она выразила озабоченность масштабом противоправных действий вооружённых экстремистов, которые несут угрозу не только целостности и суверенитету республики, жизни её граждан, но и безопасности соседних стран.
В связи с этим спикер Совета Федерации высоко оценила уверенные и последовательные действия руководства Казахстана по восстановлению правопорядка, а также своевременное обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности для привлечения миротворческих сил ОДКБ к сохранению общественного мира и стабильности.
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Матвиенко высказала уверенность в том, что в кратчайшие сроки властями Казахстана при поддержке сил ОДКБ будет восстановлена законность, жизнь нормализована, а преступники понесут заслуженное наказание.
Отдельно спикер Совета Федерации выразила соболезнования семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
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