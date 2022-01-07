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Многие студии Xbox разрабатывают свои игры на Unreal Engine 5

Многие студии Xbox разрабатывают свои игры на Unreal Engine 5


Похоже, что движок Unreal Engine 5 станет основным для игровых студий Xbox — команд Xbox Game Studios. Появляется все больше данных о том, что команды Microsoft работают именно с движком Unreal Engine 5, и можно вспомнить пример с The Coalition, которые стали «пионерами» в использовании нового движка Epic на Xbox, помогая с выпуском технодемки по Матрице.

Уже официально известно, что движок Unreal Engine 5 для своих проектов используют команды:



Ninja Theory (Hellblade 2)



The Coalition (Gears 6 + неанонсированный проект)



Undead Labs (State of Decay 3)



inXile entertainment (по слухам, игра Project Cobalt)

Кроме того, судя по вакансиям некоторых других команд Xbox, используют Unreal Engine 5 следующие студии:



The Initiative (Perfect Dark)



Obsidian (The Outer Worlds 2, Avowed)

Напомним, что пока ознакомиться с мощью Unreal Engine 5 можно в рамках технодемки «Матрица», которая доступна бесплатно на Xbox Series X | S.

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По материалам: newxboxone

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