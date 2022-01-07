Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре

Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре


Журналисты получили возможность опробовать игру Rainbow Six Extraction, которая 20 января станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, PC и других платформах. В том числе, игра сразу после релиза будет добавлена в подписку Game Pass, как на Xbox, так и на PC.

Rainbow Six Extraction — кооперативный шутер (до 3 игроков) от первого лица, в котором оперативники должны противостоять инопланетной угрозе. Анонс проекта и его первые геймплейные кадры были встречены игроками не лучшим образом, после чего Ubisoft даже снизила стоимость игры. Теперь же в сети появились превью от журналистов.

Первые превью от журналистов далеки от хвалебных. Многие из них отмечают, что Ubisoft старалась создать некий свой Left 4 Dead, эксплуатируя известный бренд Tom Clancy’s, но еще в процессе разработки поняла, что «игра не выходит». В результате это привело к тому, что 20 января игроки получат проект с малым количеством контента «на пару вечеров с друзьями».

По первым превью Rainbow Six Extraction можно сделать вывод, что журналисты не рекомендуют покупку проекта. Все они говорят, что добавление игры в Game Pass — здравая идея, чтобы заполучить доступ к большой аудитории, части которой игра может понравиться, и тогда будет смысл в дальнейшем развитии проекта.

Несколько превью игры Rainbow Six Extraction от известных игровых изданий можно посмотреть ниже.

GameSpot:


Watch this video on YouTube

VG24/7:


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы снаружи тела
Малыш появился на свет с редкой патологией – его внутренние органы
Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем рассмешил весь интернет
Кот отказался от дорогой лежанки и выбрал обычную подушку, чем
Как прочитать свою судьбу: правдивое гадание по книге
Как прочитать свою судьбу: правдивое гадание по книге
Назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток — 2"
Назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток — 2"
Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре
Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре
Новый геймплей Pupperazzi — игра будет в Game Pass позже в январе
Новый геймплей Pupperazzi — игра будет в Game Pass позже в январе
Digital Foundry сравнили Xbox Series S и Xbox One X с SSD
Digital Foundry сравнили Xbox Series S и Xbox One X с SSD
В новых видео по Rainbow Six Extraction рассказывают о врагах и сюжете
В новых видео по Rainbow Six Extraction рассказывают о врагах и сюжете
Кортеж Зеленского попал в смешную аварию на курорте в Карпатах
Кортеж Зеленского попал в смешную аварию на курорте в Карпатах
Цена токена АТОМ приблизилась к историческому максимуму
Цена токена АТОМ приблизилась к историческому максимуму
Financial Times: экс-партнер a16z Кэти Хаун планирует привлечь $900 млн в криптофонды
Financial Times: экс-партнер a16z Кэти Хаун планирует привлечь $900
12 проблем всех женщин в забавных, но правдивых комиксах
12 проблем всех женщин в забавных, но правдивых комиксах

Топ на сегодня

Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Ксении Бородиной предложили отношении с возможностью ходить налево
Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11 января
Стартовала новая еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 11
18 случаев, когда люди хотели сделать обычное селфи, но результат оказался куда более крутым и забавным
18 случаев, когда люди хотели сделать обычное селфи, но результат
Секционные подъемные ворота — виды, достоинства
Секционные подъемные ворота — виды, достоинства
Лунный день сегодня 7 января 2022 года
Лунный день сегодня 7 января 2022 года

Еще по теме

В новых видео по Rainbow Six Extraction рассказывают о врагах и сюжете
Цены на Rainbow Six Extraction снизили, объявлена дата релиза игры
Больше Rainbow Six Extraction не перенесут — игра «ушла на золото»
Эти 18 игр и DLC выйдут на Xbox в январе + релизы в Game Pass