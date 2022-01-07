Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре





Журналисты получили возможность опробовать игру Rainbow Six Extraction, которая 20 января станет доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, PC и других платформах. В том числе, игра сразу после релиза будет добавлена в подписку Game Pass, как на Xbox, так и на PC.

Rainbow Six Extraction — кооперативный шутер (до 3 игроков) от первого лица, в котором оперативники должны противостоять инопланетной угрозе. Анонс проекта и его первые геймплейные кадры были встречены игроками не лучшим образом, после чего Ubisoft даже снизила стоимость игры. Теперь же в сети появились превью от журналистов.

Первые превью от журналистов далеки от хвалебных. Многие из них отмечают, что Ubisoft старалась создать некий свой Left 4 Dead, эксплуатируя известный бренд Tom Clancy’s, но еще в процессе разработки поняла, что «игра не выходит». В результате это привело к тому, что 20 января игроки получат проект с малым количеством контента «на пару вечеров с друзьями».

По первым превью Rainbow Six Extraction можно сделать вывод, что журналисты не рекомендуют покупку проекта. Все они говорят, что добавление игры в Game Pass — здравая идея, чтобы заполучить доступ к большой аудитории, части которой игра может понравиться, и тогда будет смысл в дальнейшем развитии проекта.

Несколько превью игры Rainbow Six Extraction от известных игровых изданий можно посмотреть ниже.

GameSpot:

Watch this video on YouTube

VG24/7:

Watch this video on YouTube