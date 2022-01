Mozilla приостановила прием биткоин-донатов после критики пользователей

Mozilla Foundation, стоящая за разработкой браузера Firefox, объявила о приостановке приема пожертвований в криптовалютах. Этому предшествовала дискуссия об их влиянии на экологию.

Last week, we tweeted a reminder that Mozilla accepts cryptocurrency donations. This led to an important discussion about cryptocurrency’s environmental impact. We’re listening, and taking action. 1/4 — Mozilla (@mozilla) January 6, 2022

Mozilla принимает биткоин-донаты с 2014 года, но до недавнего времени критики не обращали внимания на этот факт. 31 декабря 2021 года команда сообщила, что использует сервис BitPay, упомянув в твите первую криптовалюту, Ethereum и Dogecoin.

Пост вызвал негативную реакцию, в том числе со стороны основателя проекта Джейми Завински.

Hi, I'm sure that whoever runs this account has no idea who I am, but I founded @mozilla and I'm here to say fuck you and fuck this. Everyone involved in the project should be witheringly ashamed of this decision to partner with planet-incinerating Ponzi grifters. — j͕̠̦̪͕̓͛̊̾̄ͅw̧̧̳̪̘͊̋͗̾͢͠z̢̘̞͈̺̞̩̓̽̐̋͗̆̋̚͟͜ (@jwz) January 3, 2022

«Всем, кто участвует в проекте, должно быть ужасно стыдно за свое решение сотрудничать с уничтожающими планету мошенниками», — написал Завински.

Его поддержал Питер Линсс, разработавший используемый в Firefox и почтовом клиенте Thunderbird движок Gecko. По его словам, Mozilla «должна быть лучше этого».

Hey @mozilla, I expect you don’t know me either, but I designed Gecko, the engine your browser is built on. And I’m 100% with @jwz on this.



What. The. Actual. Fuck.



You were meant to be better than this. — Peter Linss (@plinss) January 3, 2022

6 января Mozilla заявила, что пересмотрит политику в отношении криптовалют и оценит ее соответствие климатическим целям компании.

«В духе открытого исходного кода это будет прозрачный процесс, и мы будем регулярно делиться обновлениями», — говорится в заявлении.

Сооснователь мем-криптовалюты Dogecoin Билли Маркус раскритиковал решение. По его мнению, Mozilla поддалась давлению «невежественной, реакционной интернет-толпы».

thank you for succumbing to an ignorant, reactionary internet mob



wait till them guys hear about the environmental cost of paper dollars and the entire banking infrastructure, i am sure they will have the same level of meltdown about their own constant environmental impact https://t.co/jInIaIA0DS — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) January 7, 2022

«Подождите, пока эти ребята не услышат об экологических издержках бумажных долларов и всей банковской инфраструктуры, я уверен, что у них будет такой же уровень разочарования по поводу их собственного постоянного воздействия на окружающую среду», — заметил Маркус.

В 2021 году дискуссии касательно влияния майнинга биткоина на экологию обострились после решения Tesla приостановить продажи электрокаров за BTC из-за использования энергии ископаемого топлива.

Позднее Илон Маск заявил, что компания возобновит продажи за первую криптовалюту, когда получит подтверждение, что хотя бы половина майнеров использует возобновляемую энергию.

Маск неоднократно высказывался на эту тему и, согласно данным опроса, его твиты о вреде добычи цифрового золота для окружающей среды негативно влияли на мнение инвесторов.

В июле созданная американскими майнерами организация Bitcoin Mining Council пришла к выводу, что доля возобновляемой энергии в глобальной индустрии добычи биткоина составила 56%.

В сообществе раскритиковали исследование, усомнившись в его объективности.

Напомним, основатель Ark Invest Кэти Вуд выразила уверенность, что биткоин со временем станет экологичнее традиционного сектора финансовых услуг.

