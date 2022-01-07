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На Украине обрадовались беспорядкам в Казахстане

На Украине обрадовались беспорядкам в Казахстане

Депутат Верховной рады от правящей партии Даниил Гетманцев увидел в ситуации в Казахстане "радужные перспективы" для украинцев. По его мнению, такое обстоятельство может сыграть им на руку.

"Похоже, по уровню средней зарплаты и ВВП на душу населения у нас есть шансы догнать и перегнать Казахстан намного раньше, чем предполагалось", — написал политик в Telegram-канале.

В Казахстане уже четвертый день продолжаются беспорядки, возникшие вследствие резкого повышения цен на сжиженный газ. Они начались 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана), а затем распространились по всей территории республики. В Алма-Ате зафиксировали столкновения протестующих с силовиками, многочисленные акты мародерства и грабежей.

5 января казахское правительство было отправлено в отставку, но это не остановило беспорядки. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях режим чрезвычайного положения до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. Также глава государства обратился за помощью к партнерам Организации Договора о коллективной безопасности, и было принято решение о введении в страну миротворцев.

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По материалам: uposters.ru

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