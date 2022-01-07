Настя Ивлеева похвасталась своей подтянутой попкой

Ведущая Настя Ивлеева поделилась кадрами с отдыха в Мексике. В самом начале 2022-го блогер грустно заметила, как плохо она выглядит, да и тяжело перестать есть во время новогодних праздников. «Привет, ромашки… А первого января вообще есть варик проснуться не с куриной жопой вместо лица? Я правильно полагаю, мы же худеем и не пьем завтра?» — обращалась она к поклонникам. Однако, теперь может показаться, что Настя прибеднялась, когда показала себя не в лучшем свете, потому что сейчас у нее фигура — всем на зависть. И оказалось, что какое-то время она уделяет спортивным упражнениям. «Ну короче я тут тренироваться пытаюсь каждый день», — скромно добавила Ивлеева.Настя Ивлеева похвасталась попкой В комментариях тут же повалилась реакция фолловеров ведущей. Среди них даже были пользователи с галочками. Так, Александр Ревва с уважением заметил: «Бицепс хорош!» А Наталья Рудова добавила: «Получается огонь!» Поклонники Ивлеевой не упустили шанса и пошутить: «Руки на стол, товарищи»; «Ждем коммент Лехи»; «Была бы я пацаном…»