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Назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток — 2"

Назван процент немцев, поддерживающих "Северный поток — 2"

Почти две трети жителей Германии поддерживают запуск российского газопровода "Северный поток — 2" — таковы итоги опроса общественного мнения, проведенного Deutschlandtrend по заказу телеканала ARD.

Социологи выяснили, что 6 из 10 респондентов положительно относятся к СП-2 и ожидают его ввода в эксплуатацию. Этот процент ожидаемо выше в Восточной Германии (около 70%), но западные немцы тоже в целом одобряют газопровод (57%).

Опрос помог выявить социальную группу, которая наиболее радикально выступает против второго "Северного потока", — это сторонники зеленых, в их рядах 55% критикуют затею и лишь 34% имеют противоположное мнение.

Несмотря на положительное отношение немцев к СП-2, немногие из них причисляют Москву к надежным партнерам, таких нашлось лишь 17%. Еще несколькими годами ранее этот показатель был равен 28%.

В декабре в бундестаге дополнительно отодвинули сроки запуска "Северного потока — 2". Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект не соответствует европейскому энергетическому законодательству и не может быть одобрен. Все это происходит на фоне рекордного снижения запасов газа в ФРГ.

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По материалам: uposters.ru

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