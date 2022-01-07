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Новый геймплей Pupperazzi — игра будет в Game Pass позже в январе

Новый геймплей Pupperazzi — игра будет в Game Pass позже в январе


Разработчики игры Pupperazzi опубликовали новый трейлер, в котором можно видеть геймплей игры. Напомним, что проект готовится к релизу на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC уже в этом месяце — 20 января.

В Pupperazzi игроки окажутся в городе, который населен собаками. Задача игроков — делать удачные фото собак, при этом будут различные возможности составить композицию в кадре, в том числе используя предметы для животных. Сами разработчики отмечают, что игра Pupperazzi — это медитативный проект, в котором игрок сможет в открытом городе сам решить, какой именно кадр он хочет сделать. Чем больше удачных кадров собак игрок сделает, тем больше пород собак он сможет открыть, плюс у него появится возможность улучшить оборудование.

Ниже можно посмотреть новый геймплейный трейлер Pupperazzi.


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По материалам: newxboxone

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