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Отец Дани Милохина высказался о его завистниках

Отец Дани Милохина высказался о его завистниках
Мужчина возмущен, что тиктокера и певца Даню Милохина травят в сети. Дмитрий Тюленев, приемный отец Дани и Ильи Милохиных, высказался о тех, кто говорит гадости о нем и сыновьях. По его мнению, таким людям нужна помощь. Тюленев признался, что ему любопытно видеть комментарии хейтеров. «Я иногда пролистываю свежую прессу, в интернете, конечно же. На фоне последних новостей очень интересно было почитать негативные комментарии в свой адрес и адрес Дани и Ильи. Так называемые хейтеры, кто же они и чего им не хватает в жизни?» — рассуждает он. Мужчина предположил, каковы же их мотивы: «Думаю, причина в том, что если человек не стал личностью, не созрел и не развил в себе тот набор качеств, необходимых для выполнения своего предназначения он невольно, неосознанно будет искать недостающую энергию в других людях. Он постарается прицепиться к более сильной личности, установить связь, тем самым либо опустить его на свой уровень, заставив вступить в бранный спор, либо подняться на его ступень».
Даня Милохин По его словам, хейтерам даже нужна помощь: «Я думаю, таким людям нужно помогать, в первую очередь, ведь тысячи людей прошли мимо и не выразили никакой эмоции, сотни людей выражают положительные эмоции, но десяток все равно пишет гадости. Эти люди живут и испытывают сильные муки, это обиженные ученики, которые учили урок (по их мнению), но их никто не спросил, а им очень нужно было ответить». Приемный отец тиктокера добавил, что иногда чужое мнение важно, но оно должно быть конструктивным: «С другой стороны хорошая критика помогает нам развиваться дальше, становиться лучше». Тюленев также отметил, что не прочь и сам поддержать молодых ребят, которые не знают, куда деть свою злость: «И все же я обязательно поработаю в этом направлении и постараюсь помочь многим детям найти свое предназначение. Ведь жизнь прекрасна и столько хорошего и доброго нас окружает, столько возможностей, столько нераскрытых тайн и загадок…»
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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