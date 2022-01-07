Парень нашел коробку, которая выпала с самолета еще 50 лет назад, а когда открыл — понял, что сказочно богат

Любитель полазить по горам решил покорить очередную вершину и отправился на Монблан. Здесь, на высоте почти в 5 тыс. метров он сделал уникальную находку.

Парень обнаружил ящик, внутри которого пряталось целое богатство – дорогостоящие камни. Когда мужчина оказался на земле, он принялся изучать историю этой территории и выяснил, что короб с камнями 50 лет назад выпал с самолета.

Согласно найденным записям, парень сделал выводы, что когда-то на этом участке пропал самолет индийских авиалиний.

Альпинист оказался честным парнем и не решился оставить находку себе – он сообщил о находке в органы правопорядка.

Те сделали все возможное, чтобы отыскать настоящих владельцев сокровищ, но все попытки оказались тщетными. В итоге часть драгоценностей была передана в казну города, а часть перешла тому, кто нашел их.