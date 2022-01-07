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Пирит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Пирит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Пирит — это минерал, который называют также золотом дураков, потому что его часто путали с этим драгоценным металлом. Оказывается, в этом камне заключена огромная сила, которую стоит использовать очень осторожно.


Порой бывает так, что в жизни случаются трудности, которые невозможно пережить без поддержки извне. Пирит — это минерал, который даст вам сил для того, чтобы добиться успеха в любом сложном деле и избавиться на время от ментальной грязи.

Энергетические свойства пирита

Первое, с чего стоит начать, — это внешний вид. Пирит — минерал с очень сильным металлическим блеском, похожим на золотой. Это не дорогой драгоценный камень, а обычный минерал, который добывается во многих уголках мира, поэтому приобрести его можно по весьма приемлемой цене.

Что касается энергетики, то в первую очередь стоит упомянуть тот факт, что пирит — это типичный представитель стихии Огня. Это очень мощный камень-талисман, который обладает крайне сильной энергетикой. Он снабжает человека силами, уверенностью в себе, самолюбием, храбростью. Именно поэтому он больше подходит мужчинам, нежели женщинам. С другой стороны, в жизни каждой представительницы прекрасного пола тоже бывают такие ситуации, когда без смелости просто никуда. Эксперты советуют использовать камень очень осторожно.

Хороший пример ситуации, в которой пирит поможет вам, а не помешает, — это собеседование, важная деловая встреча, экзамен. Как только важное событие завершилось, лучше сразу снимать с себя или убирать пирит подальше. Держать его стоит в темном месте, периодически выкладывая на яркое солнце или кладя под зажженную лампу. Так он будет заряжаться энергией, которую будет впоследствии отдавать вам.


Пирит нельзя носить или хранить рядом с другими камнями, потому что он просто впитает их силу и не позволит им выполнять свои функции. Этот камень отлично сочетается с энергией золотых украшений. С серебром у него будет конфликт, поэтому нейтрализуется и металл, и камень. Остальные металлы пирит перебивает.

Ни в коем случае не носите камень при себе в дни, когда вы отдыхаете. Пирит возбуждает нервную систему, заставляет нас проявлять активность. Его хорошо носить во время спортивных тренировок.

Каким Знакам Зодиака подходит пирит

Вопрос не в том, кому он помогает, а в том, когда. Неуверенность, страх и переживания у каждого появляются с разной частотой. У Дев, Раков, Рыб и Скорпионов это происходит очень часто. Им пирит нужен чаще, чем другим Знакам Зодиака.

Овнам, Тельцам, Львам, Стрельцам и Водолеям пирит почти никогда не будет полезен, потому что эти люди и так полны сил и мужества. С другой стороны, они менее подвержены опасности перегореть от этого камня. Близнецам, Весам, Козерогам пирит необходим лишь изредка.

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По материалам: dailyhoro.ru

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