Появился список достижений Nobody Saves the World на Xbox





Уже скоро состоится релиз игры Nobody Saves the World, на этой неделе разработчики объявили дату — 18 января 2022 года. Давно ожидаемый проект от создателей Guacamelee станет доступен сразу после релиза в подписке Game Pass — на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Портал trueachievements опубликовал список достижений игры, ознакомиться с ним можно здесь. Всего в игре будет 33 достижения, за которые можно заработать 1000 очков Gamerscore. Среди 33 достижений будет 6 секретных. Чтобы избежать спойлеров, информацию о самих достижениях мы не публикуем, но с ними можно ознакомиться на указанном выше портале.

Напомним, что Nobody Saves the World — это игра про существо, которое может принимать разнообразные формы с уникальными способностями.

