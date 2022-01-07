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Появился список достижений Nobody Saves the World на Xbox

Появился список достижений Nobody Saves the World на Xbox


Уже скоро состоится релиз игры Nobody Saves the World, на этой неделе разработчики объявили дату — 18 января 2022 года. Давно ожидаемый проект от создателей Guacamelee станет доступен сразу после релиза в подписке Game Pass — на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Портал trueachievements опубликовал список достижений игры, ознакомиться с ним можно здесь. Всего в игре будет 33 достижения, за которые можно заработать 1000 очков Gamerscore. Среди 33 достижений будет 6 секретных. Чтобы избежать спойлеров, информацию о самих достижениях мы не публикуем, но с ними можно ознакомиться на указанном выше портале.

Напомним, что Nobody Saves the World — это игра про существо, которое может принимать разнообразные формы с уникальными способностями.


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По материалам: newxboxone

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