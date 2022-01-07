Путешествия, поздравления и семейные фото: как российские звезды празднуют Рождество

Вадим Карасев

Сегодня православные отмечают Рождество, а еще вчера, в Сочельник, пользователи соцсетей начали поздравлять друг друга и публиковать "отчеты" о праздновании. Поделились своими рождественскими фото и знаменитости. Многие из звезд опубликовали фотографии с близкими. Так, Данила Козловский на праздники воссоединился с дочкой Одой Валентиной, которая живет в США с мамой, и поделился совместным селфи. А Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой дети Лиза и Гарри поздравляют родителей и всю страну с Рождеством.





“Мира и добра в ваши дома в этот Сочельник!” — подписала фото с Дмитрием Песковым Татьяна Навка





"Конечно, мы уже стали старше и больше, но это совершенно не уменьшает заряд тепла и любви, которым я хочу поделиться с вами вместе с этой фотографией”, — подписал Данила Козловский селфи с дочерью





“За все всегда СПАСИБО!!! Христос родился! Взрастим любовь в сердце и умножим добро в мире”, – написала Наталья Водянова





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“Русь-Матушка как она есть С наступающим Рождеством из колыбели русской демократии”, — подписала Яна Чурикова свое фото из Великого Новгорода









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“С Рождеством! Пусть у каждого будет рядом тот, кого хочется обнять”, – поздравила подписчиков Елена КулецкаяМаргарита Дорошевич