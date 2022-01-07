Путешествия, поздравления и семейные фото: как российские звезды празднуют Рождество
Сегодня, 16:55 Вадим Карасев
Сегодня православные отмечают Рождество, а еще вчера, в Сочельник, пользователи соцсетей начали поздравлять друг друга и публиковать "отчеты" о праздновании. Поделились своими рождественскими фото и знаменитости. Многие из звезд опубликовали фотографии с близкими. Так, Данила Козловский на праздники воссоединился с дочкой Одой Валентиной, которая живет в США с мамой, и поделился совместным селфи. А Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой дети Лиза и Гарри поздравляют родителей и всю страну с Рождеством.
“Мира и добра в ваши дома в этот Сочельник!” — подписала фото с Дмитрием Песковым Татьяна Навка
"Конечно, мы уже стали старше и больше, но это совершенно не уменьшает заряд тепла и любви, которым я хочу поделиться с вами вместе с этой фотографией”, — подписал Данила Козловский селфи с дочерью
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По материалам: spletnik.ru