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Путин обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами стран ОДКБ

Путин обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами стран ОДКБ

16:07  Автор: Юлия Катенёва


Источник: ТАСС



Президент России Владимир Путин 6 и 7 января провел ряд телефонных переговоров с коллегами из других стран ОДКБ, в том числе с президентом Казахстана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вчера и сегодня президент Путин провел целый ряд телефонных разговоров с руководителями стран — членов ОДКБ. Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении», — сказал представитель Кремля.

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С президентом Казахстана Токаевым, по словам Пескова, Путин говорил неоднократно. Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках ОДКБ по борьбе с международным терроризмом, указал представитель Кремля.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области. Жители выражали недовольство выросшими ценами на сжиженный газ. Позже беспорядки вспыхнули в других городах по всей республике. Так, в Алма-Ате столкновения с силовиками произошли 4 и 5 января. О перестрелке в центре города СМИ сообщали и 7 января.


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Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Между тем, 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение. Об этом глава республики заявил во время своего обращения к нации.

 



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По материалам: pnp.ru

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