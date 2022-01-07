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Рождество Христово 7 января 2022 года

Рождество Христово 7 января 2022 года

Празднование Рождества Христова приходится на 7 января, и в 2022 году верующие вновь отметят главный праздник православной религии, дарующей спасение и путь к свету. Принято возносить благодарственные молитвы и отмечать праздник в кругу семьи.


В Рождество верующие выходят из строгого поста, чтобы обновленными встретить один из главных праздников. 7 января 2022 года верующие соберутся за праздничным столом и вознесут молитвы во славу Господа. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всем без исключения отпраздновать это знаменательное событие в кругу семьи и восславить рождение Спасителя.

По преданию 7 января Дева Мария, зачавшая непорочно, разрешилась от бремени и явила миру Спасителя, которому было суждено искупить людские грехи своими страданиями, принеся себя в жертву. Светлый праздник напоминает нам о том, что каждая душа достойна царствия Небесного, если человек при жизни будет следовать путем света и противостоять дьявольским проискам.

В православное Рождество верующие посещают торжественное богослужение, на котором молятся высшим силам. Главными молитвами этого дня остаются «Отче наш» и «Богородице Дево радуйся». Молитвы можно возносить не только в церквях, но и дома перед домашним иконостасом.

Традиционным символом праздника служит звезда, которую помещают на верхушку праздничной ели. Она символизирует Вифлеемскую звезду, которая зажглась в момент появления Спасителя и указала волхвам с дарами местоположение Девы Марии с младенцем.

По традиции Рождество встречают в кругу семьи. В доме заранее прибираются. На праздник не принято наряжаться: одежду надевают скромную и опрятную, в светлых тонах. Принято в день праздника угощать всех, кто постучится в дом. Щедрость и бескорыстность будут вознаграждены.


С Рождественского Сочельника начинаются Святки — время гаданий и предсказаний, которые отличаются точностью. Святочные дни длятся до празднования Крещения и освящения воды.

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По материалам: dailyhoro.ru

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