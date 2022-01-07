Саша Савельева спасла сыну жизнь

Певица Саша Савельева рассказала о материнском инстинкте. Пока многие звезды нежатся на пляжах Египта и Мальдив, Саша Савельева со своим мужем Кириллом Сафоновым отправились в зимнюю сказку куда-то в деревню. Певица уже успела поделиться кадрами, где они в полном составе с маленьким сыном Леоном кормят коз. И все бы было прекрасно, не решись супруги покататься на снегоходе, прихватив с собой и малыша. Кто же мог подумать, что неосторожное управление зимним видом транспорта может обернуться серьезной аварией, о которой артистка рассказала в своем Инстаграм.Саша Савельева «Решили мы покатушки устроить, и, увидев впереди горку с выступающей частью кореньев, я закричала мужу-притормози! Но тело мое просигнализировало — падай на бок, пока мы не перевернулись», — пишет Саша. А дальше все уже было совсем не весело: «Видимо материнский инстинкт сработал, тревожные мысли и вот, Леон лежит на мне, а я на снегу, фух, все живы, снегоход не перевернулся и только адовая боль в запястье. Шок, тошнота и страх. Дорога в травмпункт, КТ- трещина кости, ушиб. Гипс. Как-то так». Больше всего Сашу печалит тот факт, что пока она не сможет играть на флейте, фортепиано и заниматься большим теннисом. Остается только надеяться на чудо быстрого восстановления.