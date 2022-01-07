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Сцену с Крисом Нотом вырезали из продолжения "Секса в большом городе" на фоне обвинений в изнасилованиях

Сцену с Крисом Нотом вырезали из продолжения "Секса в большом городе" на фоне обвинений в изнасилованиях

Финальную сцену с участием Криса Нота вырезали из продолжения культового сериала "Секс в большом городе" после того, как несколько женщин обвинили 67-летнего актера в изнасиловании.

Несмотря на то что (осторожно, спойлер!) Мистер Биг, которого сыграл Крис Нот, умер от сердечного приступа еще в первой серии продолжения, получившего название "И просто так", поклонники сериала ждали возвращения героя в последнем эпизоде.

В сети гуляли фотографии Нота и исполнительницы главной роли Сары Джессики Паркер со съемок в Париже. Ожидалось, что Мистер Биг появится в воспоминаниях Кэрри в тот момент, когда она будет развеивать его прах на мосту Искусств.

Однако, как сообщает издание Variety, создатели сериала сочли невозможным включение этой сцены в эпизод, учитывая разгоревшийся вокруг Нота скандал — сразу несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии и домогательствах.


Крис Нот и Сара Джессика Паркер в сериале "И просто так"

Несмотря на то что сам актер свою вину категорически отрицает, в декабре он уже лишился роли в телепроекте CBS "Уравнитель". Также из-за выдвинутых обвинений у Нота сорвалась крупная сделка по продаже его именной текилы.

Последний эпизод сериала "И просто так" выйдет на стриминговой платформе HBO Max 3 февраля 2022 года.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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