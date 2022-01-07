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СМИ: российская подлодка врезалась в разыскивающий ее британский фрегат

СМИ: российская подлодка врезалась в разыскивающий ее британский фрегат

Российская подводная лодка врезалась в фрегат Type 23 Northumberland в Атлантическом океане в конце 2020 года, утверждает The Sun. Британское судно занималось выслеживанием субмарины и в определенный момент она оказалась предельно близко.

Источники издания рассказали, что подлодка повредила гидролокатор с буксируемой антенной решеткой, представляющей собой трос толщиной в среднюю водопроводную трубу. Узнав об этом, английские моряки взяли курс в порт для ремонта.

Обнаружение кораблей и подводных лодок не является точной наукой. Это мог быть неудачный близкий маневр.

Предположительно российская лодка тоже получила повреждения корпуса, ее дальнейшая судьба неизвестна. Собеседник журналистов считает, что "русские облажались" – инцидент скорее всего произошел ненамеренно, при этом экипаж подводного аппарата должен был услышать резкий металлический скрежет.

Как сообщал Ruposters, в конце прошлого года экс-командующий Северным флотом назвал гибель АПЛ "Курск" следствием столкновения с субмариной НАТО. Такая версия давно циркулирует в прессе, но считается конспирологической.

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По материалам: uposters.ru

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