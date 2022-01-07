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СМИ сообщили о планах GameStop запустить NFT-маркетплейс

СМИ сообщили о планах GameStop запустить NFT-маркетплейс


Американская сеть магазинов по продаже игровых приставок и компьютерных игр GameStop наняла более 20 человек в новое подразделение для разработки NFT-маркетплейса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.


Один из собеседников заявил, что в планах компании — создать платформу, которая позволит покупать, продавать и обменивать невзаимозаменяемые токены на основе внутриигровых предметов. Запуск маркетплейса якобы намечен на конец 2022 года.


Согласно журналу, инициатива GameStop направлена «на повышение общих финансовых показателей в свете воздействия пандемии COVID-19 на ее торговые точки».


WSJ также утверждает, что ритейлер близок к заключению соглашений с двумя криптокомпаниями «для использования их технологий и совместных вложений в разработку игр с применением технологии блокчейн и NFT».


Акции GameStop отреагировали на новость ростом более чем на 20% на постмаркете.


График GME биржи NYSE. Данные: TradingView.

В сабреддите r/Supertonk Reddit один из пользователей усомнился, что статья WSJ оказала сильное влияние на котировки GME. Он также указал на отсутствие комментариев со стороны GameStop.


«Я думаю, что происходит что-то еще, и эта статья была опубликована, чтобы сделать рынок NFT козлом отпущения за повышение цен», — написал автор поста.


Бывший управляющий хедж-фондом Cramer & Co. и ведущий шоу Mad Money на канале CNBC Джим Крамер напомнил, что предложил GameStop «полностью перейти на криптовалюту».


«Это заняло чуть меньше года, но они делают то, что я сказал, что они должны были сделать», — заявил Крамер.


Пользователи Twitter раскритиковали его заявление и напомнили, что ведущий занимал негативную позицию по отношению к GameStop.



В январе 2021 года стоимость акций GameStop на Нью-Йоркской фондовой бирже достигла $347. Этому предшествовал призыв в сабреддите r/WallStreetBets не дать крупным игрокам потопить компанию.


https://forklog.com/robinhood-privlekla-vnimanie-kongressa-ssha-posle-zapreta-na-torgovlyu-aktsiyami-gamestop/

Ралли GameStop обернулось убытками для крупных игроков с короткими позициями, в частности для Melvin Capital — хедж-фонд потерял 53% капитала в январе.


На фоне пампа акций дружественная к криптовалютам платформа Robinhood ограничила торговлю несколькими активами. Это вызвало недовольство властей и инвесторов, которые заподозрили сервис в сговоре с Melvin Capital и маркетмейкером Citadel.


Позже соучредитель платформы Влад Тенев в разговоре с Илоном Маском объяснил такое решение «беспрецедентной нагрузкой» и стремлением защитить пользователей. Он также опроверг информацию о сговоре с крупными игроками.


В мае GameStop анонсировала запуск NFT-платформы и нативного токена GME. В компании также сообщили о наборе разработчиков, дизайнеров, геймеров, маркетологов и комьюнити-лидеров.


Напомним, в декабре компания возобновила прием криптовалютных платежей через приложение Spedn от компании Flexa Network.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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