СМИ сообщили о планах GameStop запустить NFT-маркетплейс

Американская сеть магазинов по продаже игровых приставок и компьютерных игр GameStop наняла более 20 человек в новое подразделение для разработки NFT-маркетплейса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Один из собеседников заявил, что в планах компании — создать платформу, которая позволит покупать, продавать и обменивать невзаимозаменяемые токены на основе внутриигровых предметов. Запуск маркетплейса якобы намечен на конец 2022 года.

Согласно журналу, инициатива GameStop направлена «на повышение общих финансовых показателей в свете воздействия пандемии COVID-19 на ее торговые точки».

WSJ также утверждает, что ритейлер близок к заключению соглашений с двумя криптокомпаниями «для использования их технологий и совместных вложений в разработку игр с применением технологии блокчейн и NFT».

Акции GameStop отреагировали на новость ростом более чем на 20% на постмаркете.

График GME биржи NYSE. Данные: TradingView.

В сабреддите r/Supertonk Reddit один из пользователей усомнился, что статья WSJ оказала сильное влияние на котировки GME. Он также указал на отсутствие комментариев со стороны GameStop.

«Я думаю, что происходит что-то еще, и эта статья была опубликована, чтобы сделать рынок NFT козлом отпущения за повышение цен», — написал автор поста.

Бывший управляющий хедж-фондом Cramer & Co. и ведущий шоу Mad Money на канале CNBC Джим Крамер напомнил, что предложил GameStop «полностью перейти на криптовалюту».

«Это заняло чуть меньше года, но они делают то, что я сказал, что они должны были сделать», — заявил Крамер.

Пользователи Twitter раскритиковали его заявление и напомнили, что ведущий занимал негативную позицию по отношению к GameStop.

Well… actually.. you said that after #GME hired the blockchain experts and if I’m not mistaken you actually said “Ryan Cohen has no plan and #GME is a dying company” (I believe that’s word for word, and if not it’s the most accurate summary of what you said) @jimcramer = 🤡