СМИ сообщили о планах GameStop запустить NFT-маркетплейс

Американская сеть магазинов по продаже игровых приставок и компьютерных игр GameStop наняла более 20 человек в новое подразделение для разработки NFT-маркетплейса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Один из собеседников заявил, что в планах компании — создать платформу, которая позволит покупать, продавать и обменивать невзаимозаменяемые токены на основе внутриигровых предметов. Запуск маркетплейса якобы намечен на конец 2022 года.

Согласно журналу, инициатива GameStop направлена «на повышение общих финансовых показателей в свете воздействия пандемии COVID-19 на ее торговые точки».

WSJ также утверждает, что ритейлер близок к заключению соглашений с двумя криптокомпаниями «для использования их технологий и совместных вложений в разработку игр с применением технологии блокчейн и NFT».

Акции GameStop отреагировали на новость ростом более чем на 20% на постмаркете.

График GME биржи NYSE. Данные: TradingView.

В сабреддите r/Supertonk Reddit один из пользователей усомнился, что статья WSJ оказала сильное влияние на котировки GME. Он также указал на отсутствие комментариев со стороны GameStop.

«Я думаю, что происходит что-то еще, и эта статья была опубликована, чтобы сделать рынок NFT козлом отпущения за повышение цен», — написал автор поста.

Бывший управляющий хедж-фондом Cramer & Co. и ведущий шоу Mad Money на канале CNBC Джим Крамер напомнил, что предложил GameStop «полностью перейти на криптовалюту».

«Это заняло чуть меньше года, но они делают то, что я сказал, что они должны были сделать», — заявил Крамер.

Пользователи Twitter раскритиковали его заявление и напомнили, что ведущий занимал негативную позицию по отношению к GameStop.

Well… actually.. you said that after #GME hired the blockchain experts and if I’m not mistaken you actually said “Ryan Cohen has no plan and #GME is a dying company” (I believe that’s word for word, and if not it’s the most accurate summary of what you said) @jimcramer = 🤡 — Space Monkey (@d_davidb) January 7, 2022

В январе 2021 года стоимость акций GameStop на Нью-Йоркской фондовой бирже достигла $347. Этому предшествовал призыв в сабреддите r/WallStreetBets не дать крупным игрокам потопить компанию.

https://forklog.com/robinhood-privlekla-vnimanie-kongressa-ssha-posle-zapreta-na-torgovlyu-aktsiyami-gamestop/

Ралли GameStop обернулось убытками для крупных игроков с короткими позициями, в частности для Melvin Capital — хедж-фонд потерял 53% капитала в январе.

На фоне пампа акций дружественная к криптовалютам платформа Robinhood ограничила торговлю несколькими активами. Это вызвало недовольство властей и инвесторов, которые заподозрили сервис в сговоре с Melvin Capital и маркетмейкером Citadel.

Позже соучредитель платформы Влад Тенев в разговоре с Илоном Маском объяснил такое решение «беспрецедентной нагрузкой» и стремлением защитить пользователей. Он также опроверг информацию о сговоре с крупными игроками.

В мае GameStop анонсировала запуск NFT-платформы и нативного токена GME. В компании также сообщили о наборе разработчиков, дизайнеров, геймеров, маркетологов и комьюнити-лидеров.

Напомним, в декабре компания возобновила прием криптовалютных платежей через приложение Spedn от компании Flexa Network.



