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СМИ: в 2022 году бензин в России может подорожать на 8-10%

СМИ: в 2022 году бензин в России может подорожать на 8-10%

19:32  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Известия



В 2022 году бензин в России может подорожать на 8-10 процентов. Такое мнение выразили в беседе с «Известиями» аналитики рынка. По их словам, основным фактором роста цен является инфляция, дополнительно на стоимость топлива влияют издержки бизнеса.

В 2021 году рост цен на автомобильное топливо составил около 8 процентов. Такие темпы роста сформировались на фоне растущего спроса и увеличения акцизов, указали эксперты. В текущем году прогнозируется аналогичный рост стоимости бензина: увеличатся расходы компаний на оплату труда, логистику, хранение.

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Основными факторами влияния на топливный рынок являются мировые цены и налоговая политика государства в нефтяной сфере, указывают эксперты.

Свой вклад внесет и инфляция, которая, по расчетам Банка России замедлится до до 4-4,5 процента.

Напомним, ранее сообщалось, что компенсации нефтяникам рамках демпферного механизма планируют увеличить.  Суть работы демпфирующего механизма, нацеленного на стабилизацию топливного рынка, заключается в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при низких — они должны платить государству. Основным параметром механизма является индикативная цена на топливо, устанавливаемая профильными министерствами.


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Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба также планируют повысить нормативы объёмов реализации топлива на бирже в первом квартале 2022 года.

В конце декабря министр энергетики Николай Шульгинов сообщал, что запасы топлива на НПЗ превышают уровни прошлых лет. «Запасов достаточно: по бензинам это 1,7 млн тонн, а по дизтопливу — 2,7 млн тонн. Это выше прошлого года и даже выше 2019 года», — указал он.



#авто #цены


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По материалам: pnp.ru

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